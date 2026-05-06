Metrópoli

Su objetivo también es consolidar el orgullo de los productos que se hacen en la entidad

Mercado Tianquiztli Tlatilca en Naucalpan busca impulsar la identidad de los artesanos del municipio

Por Aura Mejía
Mercado Tianquiztli Tlatilca

Por medio de sus redes sociales, el Gobierno del municipio de Naucalpan ha invitado a la ciudadanía a que disfruten del Tianquiztli Tlatilca “Mercado de las Tradiciones con Sabor y Color en cada Puesto”. El nombre del evento proviene del náhuatl y hace referencia al “mercado de la gente”.

La actividad forma parte de la creación de un espacio que tiene el objetivo de impulsa y fortalece la identidad de las y los artesanos y productores de la entidad. Además, también busca consolidar el orgullo de los productos que se hacen en Naucalpan. El proposito del Tianquiztli Tlatilca es emular los mercados tradicionales cuya cantidad y aprecio ha ido disminuyendo con el paso de los años.

El evento se va a desarrollar en la Explanada de los Edificios Anexos al Palacio Municipal a lo largo de los días jueves 14 y viernes 15 de mayo en un horario que abarca desde las nueve de la mañana y que tiene contemplado finalizar a las 4 en punto de la tarde.

La oferta para los asistentes incluye la venta de productos artesanales, gastronomía tradicional de México con la que cada rincón se llena de sabor y color, al igual que música para acompañar los dos días y un lugar para el convivio familiar.

Además del apoyo a los productores de Naucalpan, el mercado tiene el fin de que se rescaten tradiciones y de que igualmente se promueva el comercio local.

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