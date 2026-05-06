Sugiere PAN CDMX revisar políticas de Madrid para la capital

El Partido Acción Nacional (PAN) en la Ciudad de México hizo un llamado al Gobierno local para incorporar una visión internacional en la gestión de la capital del país.

El legislador señaló que la administración local podría considerar experiencias de otras ciudades para atender problemáticas urbanas, destacando el caso de la Comunidad de Madrid como un ejemplo en materia de políticas públicas.

Los aspectos mencionados fueron estrategias en transporte público, protocolos de género y mecanismos para la atracción de inversión.

El diputado local Raúl Torres indicó que, desde su perspectiva, la Ciudad de México enfrenta retos en estos ámbitos y planteó la posibilidad de analizar modelos internacionales que han mostrado resultados positivos. Asimismo, subrayó la importancia de fortalecer la competitividad de la capital en el contexto global.

El diputado también hizo referencia a la relación institucional con autoridades extranjeras, señalando que el diálogo y la cooperación internacional pueden contribuir al desarrollo económico, social y cultural de la ciudad.

Finalmente, reiteró la necesidad de impulsar una agenda internacional que favorezca la atracción de inversiones y el intercambio de buenas prácticas entre ciudades.