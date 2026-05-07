Hoy No Circula jueves 7 de mayo: restricciones vehiculares CDMX y EDOMEX

Hoy No Circula | jueves 7 de mayo (Camila Ayala Benabib)

Continúa una semana con baja afluencia vehicular debido a los múltiples días de descanso en primarias y secundarias y previo al 10 de mayo. A pesar de que hoy se mantendrán las altas temperaturas, los vientos constantes han permitido que la calidad del aire se mantenga en niveles aceptables, por lo que las prohibiciones de circulación estarán operando con normalidad este jueves 7 de mayo para autos y motocicletas con engomado color verde (placas terminadas en 1 y 2) que tengan holograma de verificación 1 o 2.

Vehículos Exentos del Hoy no circula, jueves 7 de mayo:

Hologramas 00 y 0 : Vehículos con estos hologramas pueden circular sin restricciones.

: Vehículos con estos hologramas pueden circular sin restricciones. Vehículos eléctricos e híbridos: Están exentos del programa.

Están exentos del programa. Motocicletas, taxis, transporte público y de carga: No están sujetos a las limitaciones del Hoy No Circula.

No están sujetos a las limitaciones del Hoy No Circula. Vehículos de personas trabajadoras de la salud: Siempre que cuenten con el tarjetón autorizado.

Al no haber contingencia ambiental, estas son las medidas regulares y habituales para los días jueves en la Ciudad de México y Estado de México.

Municipios del Estado de México donde aplica el Hoy No Circula:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco Solidaridad

Toluca

¿En qué horarios aplica el Hoy no circula?

Recuerda que estas restricciones vehiculares aplican en el horario de 5:00 y hasta las 22:00 horas, por lo que únicamente podrás circular fuera de este lapso si tienes un vehículo al que le toque descansar el día de hoy.

Multas y sanciones por no respetar el Hoy No Circula

Las patrullas con oficiales de tránsito en la Ciudad de México podrían detenerte, llevar tu auto a un deposito vehicular e imponerte una multa que va desde los 2,346 y hasta 3,519 pesos, de acuerdo con el Reglamento de Tránsito