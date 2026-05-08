Rehabilitan Calzada de Los Remedios y fortalecen Sendero Seguro en Naucalpan

El presidente municipal de Naucalpan de Juárez, Isaac Montoya, supervisó los trabajos de rehabilitación realizados en la Calzada de Los Remedios, una de las vialidades más transitadas del municipio y que conecta directamente con el Santuario de la Basílica de Los Remedios, el Colegio de Ciencias y Humanidades Naucalpan y la zona centro de Naucalpan.

Las obras contemplaron la rehabilitación del pavimento asfáltico en la colonia Bosque de Los Remedios, donde durante años se registró un importante deterioro y presencia de baches que afectaban la movilidad de automovilistas y usuarios del transporte público.

Con los trabajos realizados, la vialidad ahora presenta mejores condiciones para la circulación diaria de vehículos particulares, unidades de transporte público y peatones que transitan por la zona.

Además de la mejora en la carpeta asfáltica, el gobierno municipal informó que se habilitó un sendero seguro y luminoso con el objetivo de brindar mayor seguridad a estudiantes y vecinos que utilizan diariamente esta vía, especialmente durante horarios nocturnos.

Las autoridades señalaron que uno de los principales sectores beneficiados será la comunidad estudiantil del CCH Naucalpan, ya que cientos de jóvenes utilizan diariamente esta ruta para llegar a sus actividades escolares o regresar a sus hogares.

También se realizaron trabajos de iluminación en el bajo puente cercano al plantel educativo, un espacio que durante años permaneció en condiciones de abandono y con poca visibilidad, situación que generaba preocupación entre estudiantes y habitantes de la zona.

Durante el recorrido de supervisión, la directora del Colegio de Ciencias y Humanidades Naucalpan, Verónica Berenice Ruiz Melgarejo, destacó la importancia de mantener programas como Sendero Seguro, al considerar que ayudan a crear espacios más seguros y confiables para estudiantes y personal educativo.

Las autoridades municipales aseguraron que estas acciones forman parte de una estrategia para recuperar espacios públicos, mejorar la movilidad y fortalecer la seguridad en zonas de alta afluencia peatonal y vehicular.

Vecinos de la colonia Bosque de Los Remedios señalaron que la rehabilitación de la vialidad representa una mejora importante para quienes diariamente circulan por esta zona del municipio, tanto por motivos escolares como laborales.

Con la nueva iluminación y la rehabilitación del pavimento, el gobierno municipal busca reducir riesgos para peatones y automovilistas, además de brindar una mejor imagen urbana en una de las principales conexiones entre Naucalpan Centro y la zona de Los Remedios.