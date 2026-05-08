IECM inicia procedimiento especial sancionador por presunta promoción personalizada

IECM

La Comisión Permanente de Quejas del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) aprobó el inicio de un procedimiento especial sancionador derivado de una denuncia relacionada con presunta promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos y posibles afectaciones a los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda electoral.

Durante su Décima Novena Sesión Urgente, la Comisión analizó una queja vinculada con la colocación y difusión de una lona que, según las personas denunciantes, tendría como propósito posicionar el nombre e imagen de una probable responsable ante la ciudadanía antes del inicio formal del proceso electoral.

Las consejeras integrantes de la Comisión consideraron que existen elementos suficientes para iniciar el procedimiento, a partir del contenido de la propaganda denunciada y de las diligencias de investigación realizadas por la autoridad electoral.

No obstante, la Comisión concluyó preliminarmente que en la lona denunciada no se identifican expresiones explícitas de llamado al voto, posicionamiento electoral o manifestaciones directas de aspiración a una candidatura, por lo que descartó, en esta etapa, la posible comisión de actos anticipados de precampaña o campaña.

El órgano electoral determinó improcedentes las medidas cautelares y de tutela preventiva solicitadas, al considerar que no existen elementos suficientes para acreditar un daño grave e irreparable a los principios electorales involucrados.

La Comisión también resolvió un desechamiento parcial de la queja respecto de una liga electrónica que presuntamente contenía una nota periodística relacionada con los hechos denunciados, debido a que no fue localizada. De igual forma, desestimó señalamientos sobre propaganda colocada en distintos puntos de la ciudad, ya que no se aportaron elementos adicionales para identificar su ubicación.

En la misma sesión, la Comisión desechó otras quejas al no advertir posibles violaciones a la normativa electoral. Entre ellas, denuncias por presuntas irregularidades en la colocación de propaganda en vía pública, fiscalización, actos anticipados de campaña y vulneraciones a los principios de imparcialidad, neutralidad, legalidad, igualdad y equidad en la contienda.