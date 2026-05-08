EdoMéx reporta 881 denuncias por extorsión en una semana

El Gobierno del Estado de México informó que, del 30 de abril al 6 de mayo de 2026, se evitaron pérdidas económicas por 4 millones 585 mil pesos relacionadas con intentos de extorsión en la entidad.

En la Mesa de Paz estatal, en ese periodo se registraron 881 denuncias vinculadas con este delito, principalmente por extorsión telefónica, fraude telefónico y llamadas maliciosas.

Las acciones de atención y prevención permitieron evitar afectaciones económicas a posibles víctimas. Entre los principales métodos detectados se encuentran amenazas relacionadas con supuestas investigaciones o daños, así como llamadas de personas que se hacen pasar por familiares o conocidos para solicitar dinero.

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez indicó en redes sociales que los resultados fueron presentados por la Secretaría de Seguridad estatal durante la sesión de trabajo de la Mesa de Paz.

El gobierno estatal reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar de manera anónima cualquier intento de extorsión a través del número 089, disponible las 24 horas del día.

A la Mesa de Paz número 86 asistieron representantes del Gobierno del Estado de México, de la Fiscalía General de Justicia estatal, así como integrantes de la Defensa, Marina, Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia.