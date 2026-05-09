Vecinos de Álvaro Obregón exigen instalación de topes en diversas vialidades

Por seguridad, vecinos piden topes en diferentes colonias de Álvaro Obregón

La bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México solicitó la instalación de reductores de velocidad en vialidades de alta afluencia de la alcaldía Álvaro Obregón, con el objetivo de proteger la vida de vecinas, vecinos, peatones, ciclistas, niñas, niños, personas adultas mayores y personas con discapacidad.

Lo anterior, fue expuesto por la diputada Rosario Morales, en voz de vecinas y vecinos de la demarcación. La legisladora señaló que la seguridad vial no puede verse como un tema menor, sino como una obligación pública para garantizar calles más seguras, ordenadas y humanas.

Subrayó que vialidades como Lomas de Capula, Gustavo Díaz Ordaz, Minas, Jalalpa Norte, Chicago y Marco Polo concentran diariamente un alto flujo de personas y vehículos, lo que exige medidas preventivas inmediatas.

La morenista de Álvaro Obregón, advirtió que, aunque los trabajos de reencarpetamiento han representado una mejora para la infraestructura vial, también han generado un efecto no previsto: el aumento de velocidad de los automóviles ante la falta de topes o reductores viales, elevando el riesgo de accidentes en zonas habitacionales y de tránsito comunitario.

“Hoy alzamos la voz por la seguridad de nuestras vecinas y vecinos. No podemos permitir que calles recién rehabilitadas se conviertan en zonas de peligro. La movilidad debe estar al servicio de las personas, no por encima de su seguridad”, expresó.

Por ello, la diputada exhortó a la alcaldía Álvaro Obregón y a la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México para que, en el ámbito de sus atribuciones y conforme a su suficiencia presupuestal, realicen la valoración, diseño e instalación de reductores de velocidad en dichas vialidades.

La diputada comentó que su propuesta busca dar respuesta a una necesidad concreta de las comunidades: reducir la velocidad vehicular, prevenir accidentes y construir entornos más seguros para todas y todos.

“Refrendamos nuestro compromiso con una política cercana, de territorio y con sentido social, en la que las demandas del pueblo se escuchen, se acompañen y se traduzcan en soluciones concretas desde el Congreso de la Ciudad de México”.