¿Hay doble Hoy No Circula HOY 11 de mayo 2026? Te decimos qué autos descansan en CDMX y EdoMex este lunes

¿Hay doble Hoy No Circula HOY 9 de mayo 2026? Te decimos qué autos descansan en CDMX y EdoMex este sábado

Las altas temperaturas y los reportes sobre contaminación encendieron las alertas entre quienes necesitan usar el coche este fin de semana a causa de la sospecha de la existencia de un Doble Hoy No Circula para este lunes 11 de mayo de 2026.

Sin embargo, hasta el momento, las autoridades ambientales no han confirmado la activación de una nueva contingencia ambiental para el sábado previo al Día de las Madres, por lo que el programa Hoy No Circula sabatino operaría de manera normal en la CDMX y el Edomex.

Eso significa que la restricción vehicular aplicará conforme al calendario habitual y no bajo esquema doble.

¿Qué autos no circulan este lunes 11 de mayo de 2026?

Holograma de verificación: 1 y 2.

Color del engomado: Amarillo.

Último dígito de la placa: 5 y 6.

Autos que normalmente se restringen con Doble Hoy No Circula

Hologramas 00 y 0 : Vehículos con estos hologramas pueden circular sin restricciones.

: Vehículos con estos hologramas pueden circular sin restricciones. Vehículos eléctricos e híbridos : Están exentos del programa.

: Están exentos del programa. Motocicletas, taxis, transporte público y de carga : No están sujetos a las limitaciones del Hoy No Circula.

: No están sujetos a las limitaciones del Hoy No Circula. Vehículos de personas trabajadoras de la salud: Siempre que cuenten con el tarjetón autorizado.

Por eso miles de conductores revisan constantemente los anuncios oficiales antes de salir, especialmente en temporadas de calor extremo donde el ozono aumenta.

Mientras tanto, este lunes 11 de mayo el programa se mantiene, hasta ahora, con el Doble Hoy No Circula.

Municipios del Estado de México donde aplica el Hoy No Circula:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco Solidaridad

Toluca

¿En qué horarios aplica el Hoy no circula?

Recuerda que estas restricciones vehiculares aplican en el horario de 5:00 y hasta las 22:00 horas, por lo que únicamente podrás circular fuera de este lapso si tienes un vehículo al que le toque descansar el día de hoy.

Multas y sanciones por no respetar el Hoy No Circula

Las patrullas con oficiales de tránsito en la Ciudad de México podrían detenerte, llevar tu auto a un deposito vehicular e imponerte una multa que va desde los 2,346 y hasta 3,519 pesos, de acuerdo con el Reglamento de Tránsito