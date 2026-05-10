Inauguran cinco canchas rehabilitadas de fútbol 7 en Coyoacán

El alcalde de Giovani Gutiérrez Aguilar inauguró cinco canchas de fútbol 7 rehabilitadas en las colonias Pedregal de Santo Domingo y Santa Úrsula, en la alcaldía Coyoacán. El proyecto forma parte de una serie de intervenciones deportivas previstas en el contexto de la organización de la próxima Copa Mundial de Futbol.

Las obras fueron realizadas en coordinación con el gobierno de la Ciudad de México, una organización no gubernamental y una empresa privada dedicada a la fabricación de pinturas y esmaltes.

Inauguran cinco canchas rehabilitadas de fútbol 7 en Coyoacán

El alcalde señaló que la rehabilitación de espacios deportivos busca fomentar la práctica del deporte entre niñas, niños y jóvenes, así como contribuir a la mejora de los entornos comunitarios en la zona de Los Pedregales.

Las canchas rehabilitadas se ubican en el deportivo Santa Úrsula; en el camellón de las calles San Ricardo y San Gonzalo; en el deportivo El Copete, en Pedregal de Santo Domingo; y dos más en el camellón de avenida Delfín Madrigal, cerca de la estación Ciudad Universitaria del Sistema de Transporte Colectivo Metro.