IECM inicia integración de Comisiones de Participación Comunitaria tras elección vecinal

El Instituto Electoral de la Ciudad de México informó que ya se encuentra en marcha el proceso de integración de las Comisiones de Participación Comunitaria (COPACO), con base en los resultados de la elección realizada el pasado 3 de mayo.

El organismo electoral indicó que del 11 al 15 de mayo se llevará a cabo la expedición de las Constancias de Asignación e Integración en las 33 Direcciones Distritales. El calendario correspondiente estará disponible en estrados y en la Plataforma Digital de Participación Ciudadana.

El IECM señaló que, en caso de completarse la integración total de las COPACO, estas quedarán conformadas por las nueve candidaturas con mayor número de votos. La distribución deberá respetar criterios de paridad de género, integrando cinco personas de un género y cuatro de otro, de manera alternada y considerando la composición del listado nominal de cada unidad territorial.

La selección se realizará a partir de una lista de prelación integrada por las 18 candidaturas con más votos, divididas en nueve mujeres y nueve hombres.

Los criterios aprobados por el Consejo General contemplan medidas para promover la inclusión de personas jóvenes y personas con discapacidad dentro de estos órganos de representación ciudadana.

Para integrar una COPACO, las candidaturas deberán haber obtenido al menos un voto durante la jornada electiva y ubicarse entre las de mayor votación. En caso de empate, se aplicarán criterios de inclusión y, de persistir, mecanismos de sorteo.

El instituto también indicó que, cuando no sea posible completar el número previsto de integrantes, las comisiones podrán operar con una cantidad menor de personas.

Además, se conformarán listas de reserva por género con las candidaturas que hayan recibido al menos un voto, con el objetivo de cubrir posibles vacantes durante el periodo de funcionamiento de las comisiones.

El IECM recordó que los actos derivados de este proceso podrán ser impugnados dentro de los cuatro días naturales posteriores a su notificación, conforme a la legislación electoral local.

Los criterios para la integración de las COPACO pueden consultarse en el sitio oficial del IECM.