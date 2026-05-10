Reconstrucción de Periférico Norte será inaugurada a mediados de mayo

El Gobierno del Estado de México anunció que la reconstrucción de 108 kilómetros del Periférico Norte será inaugurada el próximo 18 de mayo, tras casi cuatro meses de trabajos de rehabilitación en esta vialidad.

Durante un recorrido de supervisión en Naucalpan, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez revisó los avances finales de la obra, que incluyó la renovación de la carpeta asfáltica en ambos sentidos, desde los límites con la Ciudad de México hasta la caseta de Tepotzotlán.

Además del reencarpetamiento, se realizaron trabajos en alcantarillas, áreas verdes, guarniciones y banquetas, así como pintura de puentes peatonales e instalación de iluminación.

Reconstrucción de Periférico Norte será inaugurada a mediados de mayo

El director general de la Junta de Caminos del Estado de México, Joel González Toral, señaló que la extensión rehabilitada equivale aproximadamente a la distancia entre Naucalpan y Cuernavaca.

Según datos del gobierno estatal, la obra beneficiará a más de 200 mil automovilistas que circulan diariamente por esta vía y busca mejorar la movilidad en la zona metropolitana del Valle de México. Las autoridades también indicaron que el proyecto generó alrededor de 400 empleos directos y 2 mil indirectos.