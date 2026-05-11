Accidente en la Toluca-Naucalpan moviliza a cuerpos de emergencia de Huixquilucan

Accidente en la autopista Toluca-Naucalpan

Un fuerte accidente registrado sobre la autopista Toluca-Naucalpan provocó la movilización de cuerpos de emergencia de Huixquilucan, luego de que dos unidades del transporte público y un vehículo particular se vieran involucrados en el percance.

El Gobierno de Huixquilucan, encabezado por Romina Contreras, informó que personal de la Coordinación Municipal de Protección Civil y del Cuerpo de Bomberos acudió de inmediato a la zona para brindar apoyo a las personas afectadas y coordinar las labores de atención.

De acuerdo con el reporte oficial, tras el choque varias personas resultaron lesionadas, por lo que paramédicos realizaron las primeras valoraciones en el lugar antes de trasladarlas a distintos hospitales de la región.

Las autoridades detallaron que las personas heridas fueron canalizadas al Hospital de Traumatología de Lomas Verdes, la Cruz Roja de Naucalpan y el Hospital General de Naucalpan, donde continúan recibiendo atención médica.

Mientras tanto, elementos de emergencia y seguridad trabajaron en la zona para auxiliar a los pasajeros, retirar las unidades involucradas y evitar mayores complicaciones en la circulación vehicular.

El accidente generó afectaciones al tránsito sobre esta importante vía que conecta distintos municipios del Valle de México, por lo que automovilistas reportaron carga vehicular durante varios minutos.

A través de sus canales oficiales, la gobernadora municipal pidió a la población manejar con cuidado y respetar las medidas de seguridad para evitar accidentes, especialmente en vialidades de alta circulación como la autopista Toluca-Naucalpan.

Hasta el momento, las autoridades no han informado las causas exactas del percance ni el número total de personas lesionadas, mientras continúan las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades.

El gobierno encabezado por Romina Contreras reiteró que los cuerpos de emergencia del municipio permanecen atentos para responder de manera inmediata ante cualquier situación que ponga en riesgo a la población.