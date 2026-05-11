Movimiento Ciudadano lanza fuerte critica a la SEP por la reducción del ciclo escolar

Movimiento Ciudadano: La SEP improvisa

El partido Movimiento Ciudadano lanzó una critica contra la Secretaria de Educación Pública (SEP) en el comunicado se hizo una critica a + la reducción del ciclo escolar, entendiendo la medida como apresurada y con falta de planeación, esto sumado a que dicho recorte escolar afectará a miles de familias mexicanas.

A través de su comunicado el partido calificó la decisión como una “ocurrencia” del gobierno federal, argumentando que no existen análisis técnicos, pedagógicos, ni presupuestales que justifiquen el recorte del período vacacional.

Adicional a esto, se lanzó una postura critica que señala la falta de conexión del gobierno con la realidad de las familias mexicanas.

El comunicado menciona que muchas familias se desplazan diariamente en toda la capital para llevar a sus hijos a las escuelas, quienes enfrentan problemas de movilidad y no consideran el sesgo educativo del país, especialmente en las escuelas públicas.

Finalmente, Movimiento Ciudadano aseguró que respaldará a los padres y madres trabajadoras, docentes y estudiantes para vivir y aprender en condiciones dignas. Además de brindar licencias de paternidad de 12 semanas con un gobierno que cuide, entienda y sea viable todos días.