Lamenta MC mensaje de SEP: “Muestra su desconexión con la realidad de millones de personas”

Calendario de la SEP: ¿Cuándo es el regreso a clases después de Semana Santa 2026?

“Pésimo el mensaje del secretario de Educación para millones de personas que conforman el entorno de los cuidados”, lamentó el coordinador de la bancada naranja en el Congreso local, Royfid Torres.

Lo anterior luego de que el titular de la SEP, Mario Delgado, declaró que después del 15 de junio las aulas se mantienen abiertas “sin un propósito pedagógico, sólo por cumplir un conteo”, por ello su propuesta de modificar el calendario escolar y adelantar las vacaciones.

“Debemos ser honestos, tras la entrega de calificaciones hay una inercia en las escuelas, en todo el sistema educativo, después del 15 de junio, se cae en un periodo que en realidad se aprovecha para la descarga administrativa hasta mediados de julio... Se convierte la escuela en una estancia forzada”, así lo afirmó durante una nueva reunión con los titulares de la Educación de las entidades.

Tras la declaración, Royfid Torres señaló que con dicho mensaje el titular de la SEP pone en evidencia su desconexión con la realidad de millones de personas.

“Negar que el Estado, a través de la escuela, tiene un rol trascendental como corresponsable de los trabajos de cuidados y reducirlo a una guardería que funciona por inercia muestra su desconexión con la realidad de millones de personas”.

El emecista agregó que, “justo porque la escuela no solo es una guardería es que cumple un rol fundamental en el trabajo de cuidados: porque cuidar no es solo dejar a las infancias en un lugar para pasar el rato”.

Además, comentó que es un pena que la máxima autoridad educativa en México invisibilice y refuerce “el estereotipo y la violencia institucional contra millones de personas cuidadoras”.

La nueva reunión de los titulares de la SEP se da tras un anterior mensaje en el que se informó que el cierre de ciclo podría terminar el 5 de junio a causa de las altas temperaturas y del Mundial de futbol.

Lo que fue criticado por la ciudadanía, legisladores e incluso por gobernadores ya que miles de familias no cuentan con redes de apoyo para el cuidado de sus hijas e hijos.

En esta nueva reunión reconoció que no se contempló a “todas las voces” y que los cuidados recaen en las mujeres; por ello, pidió a los secretarios de educación estatales que den a conocer sus propuestas para determinar cómo quedará el calendario escolar.