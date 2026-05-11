CDMX, segunda entidad con más desaparecidos en México; llama PAN a reforzar búsquedas

“No hay nada que festejar”: madres buscadoras marchan en CDMX (Alberto Roa)

Ante la crisis de desapariciones que enfrenta la Ciudad de México y el país, el grupo parlamentario del PAN en el Congreso local presentó una iniciativa para fortalecer los mecanismos institucionales de búsqueda, coordinación y atención a familiares de personas desaparecidas en la Ciudad de México.

La legisladora Liz Salgado, señaló que actualmente la capital enfrenta problemas estructurales derivados de registros fragmentados, falta de coordinación entre instituciones y ausencia de mecanismos permanentes de gestión y seguimiento.

Reconoció que actualmente existen esfuerzos institucionales importantes, pero muchos de ellos dependen de acuerdos administrativos o de voluntad política temporal.

“Lo que buscamos es convertir esas herramientas en obligaciones legales permanentes”, explicó.

La panista destacó que su propuesta surge luego de que en 2025 la capital fue la segunda entidad con más registros de desaparición a nivel nacional; comentó que hasta mayo de este año existen casi 6 mil personas desaparecidas y no localizadas en la Ciudad de México.

¿Qué plantea la propuesta?

La iniciativa plantea reformar la Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México; entre los principales puntos destacan la creación del Registro Único de Personas Desaparecidas de la CDMX, que integrará información de distintas instituciones y permitirá homologar datos para mejorar las labores de búsqueda e identificación.

También la institucionalización del Gabinete de Búsqueda de Personas Desaparecidas, como mecanismo permanente de coordinación de alto nivel entre autoridades.

Busca la incorporación del Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas a la ley, con el fin de concentrar capacidades operativas, atención jurídica y acompañamiento psicosocial para familiares.

Además, contempla la creación de indicadores públicos de gestión y resultados, así como mecanismos de rendición de cuentas ante el Congreso local.

La legisladora advirtió que la desaparición de personas no puede seguir enfrentándose con instituciones aisladas y sistemas fragmentados.

“Cuando las instituciones no se coordinan, las familias terminan enfrentando solas la búsqueda de sus seres queridos. Esa realidad tiene que cambiar”, afirmó.

Finalmente, señaló que esta reforma busca fortalecer las capacidades institucionales de la Ciudad para construir un sistema más eficiente, coordinado y centrado en las víctimas y sus familias.