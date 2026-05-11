Ante temporada de lluvias, Ecatepec refuerza limpieza de calles y bocas de tormenta

El gobierno de Ecatepec mantiene trabajos de limpieza y reparación de bocas de tormenta como parte del operativo Tormenta y del programa Sembrando Camellones.

Ante la llegada de las lluvias, cuadrillas del gobierno de Ecatepec continúan desplegadas en distintos puntos del municipio realizando labores de limpieza y mantenimiento para reducir riesgos de inundaciones y recuperar espacios públicos.

Bajo la instrucción de la presidenta municipal, Azucena Cisneros Coss, personal de distintas áreas mantiene activo el operativo Tormenta, enfocado en la limpieza y reparación de bocas de tormenta en calles y avenidas del municipio.

Las autoridades municipales señalaron que estas acciones buscan prevenir encharcamientos y afectaciones durante la temporada de lluvias, además de mantener en mejores condiciones la infraestructura urbana.

El gobierno municipal insistió en que gran parte de las inundaciones se generan por acumulación de basura en coladeras y drenajes, por lo que llamó a la población a colaborar evitando arrojar desechos en la vía pública.

“La basura mata”, recordaron las autoridades al pedir apoyo ciudadano para mantener limpias las calles y evitar que los residuos tapen el sistema de alcantarillado.

Además de los trabajos preventivos por lluvias, las cuadrillas del programa Sembrando Camellones también siguen trabajando en distintos puntos de Ecatepec con jornadas de limpieza y recuperación de espacios públicos.

De acuerdo con el gobierno municipal, el objetivo es mejorar las condiciones de convivencia y seguridad en calles, camellones y áreas comunes para las familias del municipio.

Las autoridades reiteraron el llamado a cuidar los espacios rehabilitados y mantener limpias las zonas intervenidas para evitar que vuelvan a deteriorarse.