Clima CDMX hoy lunes 11 de mayo: activan alerta amarilla por lluvias fuertes y granizo

Lluvias CDMX hoy lunes La SGIRPC advirtió fuertes lluvias, viento con rachas intensas y posible caída de granizo para la tarde de este lunes 11 de mayo; activa Alerta Amarilla en todas las alcaldías de la Ciudad de México.

Las lluvias volverán con fuerza a la Ciudad de México este lunes 11 de mayo, acompañadas de posible caída de granizo y viento con rachas intensas, según lo reportado en el pronóstico metereológico de las autoridades ambientales.

Después de semanas de altas temperaturas, la capital del país recibirá lluvias fuertes la tarde de este 11 de mayo, con posibles descargas eleéctricas y granizo en todas las demarcaciones de la CDMX.

Alcaldías de CDMX con pronóstico de lluvia y granizo este lunes 11 de mayo

El complicado clima seguirá azotando la Ciudad de México este lunes, ya que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (SGIRPC) anunció —a través de su cuenta oficial en redes sociales— que se prevén lluvias fuertes y granizo en toda la capital, por lo que activaron Alerta Amarilla en cada una de las alcaldías.

Para la tarde de este lunes se prevé ambiente cálido a #caluroso, con cielo mayormente nublado, #lluvias fuertes puntuales con actividad #eléctrica y posible caída de #granizo. #Vientos con rachas cercanas a los 50 km/h.



Mañana nuevamente se esperan lluvias fuertes.… pic.twitter.com/cbh19dv77k — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) May 11, 2026

De acuerdo con el boletín metereológico, el ambiente será cálido, sin embargo, el cielo estará mayormente nublado y existe alta posibilidad de fuertes lluvias puntuales con actividad eléctrica y caída de granizo, además de que los vientos alcanzarán rachas cercanas a 50 km/h.

¿A qué hora lloverá en CDMX hoy lunes 11 de mayo?

Según el boletín publicado por la SGIRPC en su canal oficial, las lluvias y el posible granizo de este miércoles iniciarán a partir de las 15:00 hasta las 21:00 horas del anochecer, por lo que autoridades recomiendan a la población tomar las siguientes precauciones:

Cerrar puertas y ventanas.

No cruzar calles o avenidas con corrientes de agua.

Usar paraguas o impermeables al salir de casa.

A la vez, adelantaron que se esperan fuertes lluvias mañana martes 12 de mayo; debido a ello, brindan la recomendación de mantenerse al tanto de las actualizaciones del Sistema de Alerta Temprana de la SGIRPC.