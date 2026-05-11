El Gobierno del Estado de México entregó la reconstrucción del Deportivo Oriente, ubicado en el municipio de Tultepec, como parte de las acciones de recuperación de espacios públicos y mejoramiento de infraestructura deportiva.

La obra requirió una inversión de 17 millones de pesos y beneficiará a alrededor de 3 mil 450 usuarios. Los trabajos contemplaron la rehabilitación de canchas de fútbol, fútbol rápido, frontón y basquetbol, así como la mejora de gradas, gimnasio, accesos y estacionamiento.

La gobernadora Delfina Gómez señaló que estos espacios buscan ofrecer alternativas recreativas y deportivas para jóvenes y familias.

Reconstruyen Deportivo Oriente en Tultepec con inversión de 17 millones de pesos

El gobierno estatal indicó que la obra forma parte de la estrategia “Estadio de México. Un destino futbolero” y del Programa de Obra Pública estatal. También informó que el proyecto generó mil 462 empleos directos e indirectos durante su ejecución.

Autoridades señalaron que la rehabilitación del deportivo busca impulsar actividades deportivas, torneos y competencias que contribuyan a la convivencia social y a la economía local.