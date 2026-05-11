Metrópoli

La obra incluyó la renovación de canchas, gradas y áreas comunes

Reconstruyen Deportivo Oriente en Tultepec con inversión de 17 millones de pesos

Por Gerardo Mayoral

El Gobierno del Estado de México entregó la reconstrucción del Deportivo Oriente, ubicado en el municipio de Tultepec, como parte de las acciones de recuperación de espacios públicos y mejoramiento de infraestructura deportiva.

La obra requirió una inversión de 17 millones de pesos y beneficiará a alrededor de 3 mil 450 usuarios. Los trabajos contemplaron la rehabilitación de canchas de fútbol, fútbol rápido, frontón y basquetbol, así como la mejora de gradas, gimnasio, accesos y estacionamiento.

La gobernadora Delfina Gómez señaló que estos espacios buscan ofrecer alternativas recreativas y deportivas para jóvenes y familias.

Reconstruyen Deportivo Oriente en Tultepec con inversión de 17 millones de pesos

El gobierno estatal indicó que la obra forma parte de la estrategia “Estadio de México. Un destino futbolero” y del Programa de Obra Pública estatal. También informó que el proyecto generó mil 462 empleos directos e indirectos durante su ejecución.

Autoridades señalaron que la rehabilitación del deportivo busca impulsar actividades deportivas, torneos y competencias que contribuyan a la convivencia social y a la economía local.

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