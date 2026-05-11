Naucalpan avanza en la rehabilitación de la calle de Las Marimbas, junto a la entrega de espacios deportivos

Gobierno de Naucalpan avanzan las obras de renovación en la calle Gabriel Ramos Millán, una de las vialidades más transitadas del municipio.

Las familias de Rincón Verde ya cuentan con un nuevo espacio para actividades deportivas y convivencia comunitaria.

El Gobierno de Ciudad Naucalpan, encabezado por el alcalde Isaac Montoya, entregó una nueva obra del programa Huellas de la Transformación, que incluyó la rehabilitación total de una cancha de fútbol y básquetbol ubicada en la calle Ciprés.

El espacio fue renovado con iluminación, accesos incluyentes y trabajos de mejoramiento urbano que buscan recuperar zonas públicas que durante años permanecieron en el abandono.

Durante los trabajos se instalaron y sustituyeron luminarias, además de realizar labores de limpieza general, poda de árboles y retiro de residuos. En total, fueron recolectadas más de nueve toneladas de basura y desechos sólidos de la zona.

Las obras también incluyeron la aplicación de 52 toneladas de mezcla asfáltica, rehabilitación de escaleras y la construcción de una rampa de acceso para facilitar el ingreso de personas con movilidad reducida.

Con estas acciones, niñas, niños y jóvenes de la zona ahora cuentan con espacios más seguros y funcionales para practicar deporte y realizar actividades recreativas.

El programa Huellas de la Transformación forma parte de la estrategia del gobierno municipal para recuperar espacios públicos y fortalecer la convivencia en distintas colonias del municipio.

Rehabilitan la calle de Las Marimbas

Además de las obras en Rincón Verde, el ayuntamiento continúa con trabajos de rehabilitación vial en Naucalpan Centro, específicamente en la calle Gabriel Ramos Millán, mejor conocida por habitantes como la calle de Las Marimbas.

Se trata de una de las vialidades con mayor tránsito diario en la zona y que, de acuerdo con el gobierno municipal, había permanecido durante años con problemas de baches y deterioro.

En esta avenida se realizaron trabajos de bacheo profundo, reciclado de materiales, colocación de nueva carpeta asfáltica, renivelación de pozos, así como balizamiento y señalización.

Las autoridades municipales señalaron que la rehabilitación de Gabriel Ramos Millán beneficiará a más de 250 mil personas que diariamente utilizan esta vialidad para trasladarse dentro del municipio.

Actualmente, la calle ya cuenta con una superficie renovada y mejores condiciones de movilidad para automovilistas, transporte público y peatones.

El gobierno de Naucalpan aseguró que las obras de recuperación de espacios públicos y vialidades continuarán en otras zonas del municipio como parte de las acciones para mejorar el entorno urbano y la calidad de vida de las familias naucalpenses.