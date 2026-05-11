Piden contemplar desafíos de cuidado hospitalario en el Sistema de Cuidados

Diputado local busca avanzar en la dignificación de las personas cuidadoras que esperan afuera de los hospitales (Adrián Contreras)

El Partido del Trabajo en el Congreso de la Ciudad de México ha impulsado diversas iniciativas relacionadas con espacios dignos de estancia y espera para personas cuidadoras, ya que durante años el cuidado hospitalario ha estado ausente en la discusión pública.

Como parte de esta agenda, se llevó a cabo en el Recinto de Donceles el foro “Hacia un Sistema de Cuidados en la Ciudad de México”, cuyo primer conversatorio fue “El cuidado en hospitales: espacios dignos, acompañamiento y corresponsabilidad”.

Durante el encuentro, representantes de instituciones públicas, especialistas en salud, organizaciones de la sociedad civil, personas cuidadoras y legisladores, vieron necesario incorporar los desafíos que enfrentan miles de familias durante los procesos de acompañamiento hospitalario al futuro Sistema de Cuidados de la Ciudad de México.

Durante su intervención, el diputado Ernesto Villarreal sostuvo que la reciente reforma en materia de cuidados representa un paso histórico para la capital, pero advirtió que el verdadero reto será traducir ese reconocimiento en instituciones, servicios y mecanismos concretos de acompañamiento para las familias que diariamente sostienen el cuidado de pacientes en hospitales públicos.

El legislador lamentó que durante años el cuidado hospitalario ha permanecido en el olvido, pese al desgaste físico, emocional y económico que enfrentan miles de personas cuidadoras, particularmente mujeres, quienes frecuentemente deben pasar noches enteras en condiciones precarias para acompañar a sus familiares.

“La banqueta no puede seguir siendo la sala de espera ni la política pública de esta ciudad”, expresó el legislador al insistir en la necesidad de avanzar hacia un modelo de salud más humano y corresponsable.

Villarreal Cantú recordó que el PT ha impulsado diversas iniciativas relacionadas con espacios dignos de estancia y espera para personas cuidadoras, mecanismos de acompañamiento hospitalario y esquemas de apoyo y alojamiento temporal cercanos a hospitales de alta demanda.

Recientemente presentó ante el Congreso local una iniciativa para garantizar alojamiento temporal y digno a familiares y personas cuidadoras en entornos hospitalarios.

La propuesta busca que las Secretarías de Salud y de Bienestar y las 16 alcaldías, cuenten con una red de espacios de descanso cercanos a las unidades médicas, con el objetivo de evitar que miles de personas que esperan noticias de sus enfermos pernoctan en banquetas y pasillos por falta de infraestructura social.

Para finalizar, comentó que las opiniones y propuestas derivadas del foro serán contempladas y remitidas a las comisiones correspondientes del Congreso capitalino, con el propósito de contribuir a la construcción del futuro Sistema de Cuidados de la Ciudad de México.