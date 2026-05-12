Buscan castigar con hasta 6 años de cárcel a quienes huyan tras atropellar animales

Proponen castigar con cárcel a quienes atropellen a seres sintientes

La vicecoordinadora del grupo parlamentario del Partido Verde en el Congreso capitalino, Rebeca Peralta, presentó una iniciativa para sancionar hasta con seis años de cárcel a quienes atropellen a un ser sintiente y huyan del lugar sin prestarle auxilio.

Lo anterior, con el fin de fortalecer el marco jurídico en materia de protección y bienestar animal en la Ciudad de México, la diputada explicó que esta propuesta contempla reformar el artículo 350 Ter y adicionar el artículo 350 Sexies al Código Penal capitalino.

Aseguró que se busca “castigar la omisión de auxilio a animales atropellados y aumentar las penas cuando el responsable huya del lugar tras provocar la muerte del animal”.

“Esta iniciativa no busca criminalizar accidentes desafortunados, lo que planteamos es sancionar la indiferencia ante un animal herido. Proponemos sanciones claras y un nuevo orden jurídico: auxiliar y no abandonar”, sostuvo.

¿Qué plantea la iniciativa?

Peralta refirió que la iniciativa establece que cualquier conductor que lesione a un animal y se retire sin ayudarlo, o sin garantizar atención veterinaria, enfrentará de seis meses a dos años de prisión.

Además, propone multas que van de los 5 mil a 22 mil pesos, así como la suspensión de su licencia de conducir hasta por un año.

Destacó que actualmente en la Ciudad de México, una persona puede atropellar a un perro, a un gato o a cualquier animal y darse a la fuga, dejarlo agonizando en la calle “y no existe un delito específico por omitir el auxilio; con esta iniciativa buscamos cerrar ese vacío en la ley”, lamentó.

La reforma también contempla una agravante al artículo 350 Ter para incrementar de cuatro a seis años de prisión cuando la muerte del animal sea consecuencia de un atropellamiento y el responsable abandone el lugar.

“Muchos animales no mueren únicamente por el atropellamiento, sino por el abandono posterior. Mueren porque alguien decidió irse, porque alguien creyó que no tenía obligación alguna de detenerse o pedir ayuda”, expresó.

Existen medidas similares en otros países

La legisladora aseguró que en países como Alemania, Suiza y España ya cuentan con disposiciones legales para obligar a los conductores a detenerse y reportar accidentes que involucren animales.

“En México no existe este tipo penal, por lo que la Ciudad de México sería pionera en legislar este delito”, concluyó.