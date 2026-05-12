Clima CDMX hoy 12 de mayo: Reactivan alerta amarilla en todas las alcaldías por lluvia y granizo

Lluvias CDMX (Crisanta Espinosa Aguilar)

El inicio de esta semana dejó claro que las lluvias están de regreso en la capital del país, generando importantes afectaciones en vialidades y riesgos para la ciudadanía. Tal como se ha venido anticipando, este martes 12 de mayo seguirán las fuertes precipitaciones, por lo que se levantó una alerta amarilla en las 16 demarcaciones de la capital del país.

Alerta amarilla por lluvias en CDMX: martes 12 de mayo

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México informó la tarde de este mares 12 de mayo que todas las alcaldías capitalinas están esperando lluvias de entre 15 y 29 mm durante las próximas horas, por lo que se recomienda tomar precauciones para salir a la calle, así como utilizar paraguas e impermeable.

⚠️ Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo para la tarde y noche del martes 12/05/2026, en todas las demarcaciones de la Ciudad de México.



Atiende las recomendaciones y mantente informado.#PronósticoDelTiempo… pic.twitter.com/2hLuOUnFEi — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) May 12, 2026

No obstante, se recomienda estar al pendiente de las actualizaciones constantemente, ya que, el día de ayer, se emitieron alertas roja y púrpura por fuertes lluvias y caída de granizo en algunas alcaldías, siendo estas las advertencias máximas en la capital del país por estas eventualidades.

El día de ayer, puntos en las alcaldías Cuajimalpa, Ávaro Obregón, Magdalena Contreras y Tlalpan fueron algunos de las más afectadas con inundaciones, encharcamientos, desbordes y tormentas eléctricas.