Delitos de alto impacto disminuyen 7% en CDMX durante primer cuatrimestre de 2026

El Gobierno de la Ciudad de México informó que entre enero y abril de 2026 los delitos de alto impacto disminuyeron 7 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2025, mientras que los homicidios registraron su nivel más bajo para un primer cuatrimestre desde 2022.

En la Unidad de Protección Ciudadana Hormiga, en la alcaldía Azcapotzalco, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, señaló que el robo de vehículos con y sin violencia disminuyó 25 por ciento respecto al año anterior. Añadió que en abril de 2019 se reportaron mil 149 robos de vehículos, mientras que en abril de 2026 la cifra fue de 436 casos, lo que representa una reducción de 62 por ciento.

La mandataria capitalina afirmó que también aumentaron las órdenes de aprehensión relacionadas con delitos de alto impacto. Indicó que mientras los homicidios disminuyeron 7 por ciento, las órdenes de aprehensión crecieron 9 por ciento. En el caso del robo de vehículos, las órdenes de captura aumentaron 49 por ciento.

Clara Brugada señaló que los resultados están vinculados con estrategias de inteligencia, coordinación institucional, fortalecimiento policial y programas de atención a las causas de la violencia, entre ellos Territorios de Paz e Igualdad, Casa por Casa, La Noche es de Todos y las jornadas de desarme.

Delitos de alto impacto disminuyen 7% en CDMX durante primer cuatrimestre de 2026

La jefa de Gobierno también hizo referencia a recientes hechos violentos ocurridos en la capital, entre ellos el multihomicidio de integrantes de la familia Cejudo en Azcapotzalco y el feminicidio de Edith Guadalupe Valdés.

Expresó solidaridad con las víctimas y destacó la coordinación entre las fiscalías de la Ciudad de México y del Estado de México para identificar y detener a los presuntos responsables.

Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, informó que entre octubre de 2024 y abril de 2026 fueron detenidas más de 10 mil personas por delitos de alto impacto y se aseguraron drogas, armas, vehículos y autopartes.

La titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, señaló que aumentaron las órdenes de aprehensión y las judicializaciones en delitos de alto impacto. Indicó además que durante abril se registraron 71 homicidios y 99 vinculaciones a proceso por este delito.

En materia de violencia sexual, la fiscal informó que en lo que va de 2026 se han cumplimentado 140 órdenes de aprehensión por violación y destacó la creación de una Agencia de Investigación Especializada para este delito.

El coordinador general del C5, Salvador Guerrero Chiprés, reportó una disminución de 7.2 por ciento en las llamadas recibidas durante abril de 2026 respecto al mismo mes del año anterior, así como una reducción en llamadas improcedentes y en el promedio diario de reportes efectivos.