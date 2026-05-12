Distinguen a Raciel Pérez por avances en agua y obra pública en Tlalnepantla

El presidente municipal de Tlalnepantla de Baz, Raciel Pérez Cruz, fue reconocido por avances en materia de agua potable y obra pública realizados en el municipio.

De acuerdo con información difundida por Quadratín Estado de México, el alcalde destacó diversas acciones enfocadas en mejorar la infraestructura hidráulica y urbana, así como obras de rehabilitación de vialidades y fortalecimiento de servicios públicos.

Entre los proyectos mencionados se encuentra la perforación de nuevos pozos para reforzar el abastecimiento de agua en distintas zonas del municipio, principalmente en comunidades afectadas por problemas de desabasto.

Raciel Pérez señaló anteriormente que una de las prioridades de su administración es garantizar el acceso al agua potable para las familias de Tlalnepantla. Como parte de esta estrategia, el gobierno municipal anunció la construcción y rehabilitación de infraestructura hidráulica en diferentes puntos de la demarcación.

Asimismo, el gobierno municipal ha impulsado trabajos de repavimentación y reconstrucción de vialidades en colonias del oriente y poniente del municipio, con inversiones destinadas a mejorar la movilidad y la seguridad vial.

De acuerdo con reportes recientes, la administración local entregó 22 vialidades reconstruidas mediante concreto hidráulico y mezcla asfáltica, además de realizar obras complementarias como modernización de redes de agua potable e instalación de luminarias.

El reconocimiento a Raciel Pérez también ocurre en un contexto donde diversos municipios del Estado de México enfrentan retos relacionados con el suministro de agua, mantenimiento urbano e infraestructura pública.

En distintas declaraciones, el alcalde ha señalado que el combate a la corrupción y la eficiencia financiera han permitido liberar recursos para realizar proyectos de obra pública y atender rezagos en servicios básicos.

Sin embargo, algunos habitantes han manifestado inconformidades relacionadas con el suministro irregular de agua en ciertas colonias. Vecinos han señalado que todavía existen zonas donde el servicio llega mediante tandeos o pipas.

A pesar de ello, autoridades municipales sostienen que continúan trabajando en nuevos proyectos hidráulicos y de infraestructura para mejorar la calidad de vida de la población.