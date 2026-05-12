Ecatepec alista campaña “Ecatepec Pal Mundo” rumbo al Mundial 2026

El municipio de Ecatepec de Morelos se prepara para vivir la fiesta del Mundial de Futbol 2026 con la campaña “Ecatepec Pal Mundo”, ya que contempla actividades culturales, deportivas y artísticas para habitantes y visitantes.

Durante una conferencia de prensa, la alcaldesa Azucena Cisneros Coss presentó el proyecto con el que buscan convertir al municipio en “el corazón popular” del próximo Mundial de Futbol.

La presidenta municipal explicó que la campaña incluirá torneos deportivos, música en vivo, teatro, danza, poesía, grafiti y exposiciones de arte urbano, además de la instalación de esculturas monumentales relacionadas con la Copa Mundial 2026 y la identidad de Ecatepec.

“Ecatepec va a ser el corazón popular del Mundial más grande de la historia”, afirmó Cisneros Coss al destacar que miles de turistas nacionales y extranjeros podrían pasar por el municipio debido a su cercanía con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

Como parte de las actividades, también se realizará el “Pambol Fest Ecatepec 2026”, donde instalarán cinco pantallas gigantes para transmitir el partido inaugural y los encuentros de la Selección Mexicana. Las pantallas estarán ubicadas en la explanada municipal, la colonia La Presa, avenida Primero de Mayo en Puente de Fierro, Ciudad Cuauhtémoc y el deportivo Estrella de Oriente.

La alcaldesa señaló que Ecatepec es un municipio con arraigada tradición futbolera y recordó que durante muchos años existieron amplios llanos que eran utilizados como canchas donde jugaban miles de personas.

Además, indicó que la campaña busca fortalecer el orgullo de pertenencia entre las familias del municipio. “Queremos que las familias vuelvan a sentirse orgullosas de vivir en Ecatepec”, expresó.

Uno de los proyectos principales será el Paseo “Ecatepec Pal Mundo”, que contará con nueve esculturas monumentales inspiradas en la historia del municipio, así como 25 piezas de fibra de vidrio de Ehécatl, dios del viento en la cultura mexica, las cuales serán intervenidas por colectivos y artistas locales.

La alcaldesa también recordó que Ecatepec ha sido tierra de importantes deportistas, entre ellos el luchador Penta Zero Miedo, el boxeador César Morales y la futbolista Charlyn Corral.

Asimismo, se anunció el torneo “Que ruede el balón por la paz”, en el que podrán participar personas de distintas edades. Las autoridades señalaron que estas actividades forman parte de la estrategia municipal para recuperar espacios públicos y ofrecer alternativas deportivas y culturales a los jóvenes.

Cisneros Coss aseguró que el proyecto está alineado con las políticas impulsadas por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y la gobernadora mexiquense, Delfina Gómez Álvarez.

Por su parte, el promotor cultural Benjamín González Pérez informó que las esculturas de “Ehécatl Pambolero” serán pintadas por niños, estudiantes, vecinos y artistas de Ecatepec, con el objetivo de crear arte colectivo y fortalecer la identidad comunitaria.

Para concluir, se detalló que también habrá un homenaje a la cartonería mexicana mediante nueve esculturas monumentales, algunas de hasta ocho metros de altura, que serán colocadas en el Puente de Fierro sobre la vía Morelos.