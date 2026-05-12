El Estado de México logra primera Indicación Geográfica Protegida para una artesanía





La Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, encabezó este 12 de mayo la ceremonia de entrega de la Declaratoria de Indicación Geográfica Protegida del “Árbol de la Vida” de Metepec, reconocimiento otorgado por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

En Toluca, la mandataria estatal señaló que esta distinción representa un reconocimiento al trabajo de las y los artesanos que elaboran esta pieza tradicional, considerada uno de los símbolos culturales más representativos del Estado de México.

La declaratoria fue gestionada por el Gobierno estatal, a través de la Secretaría de Cultura y Turismo y del Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanías del Estado de México (IIFAEM), con el propósito de proteger la autenticidad, calidad y prestigio del “Árbol de la Vida” elaborado en Metepec.

El director general del IMPI, Santiago Nieto Castillo, destacó que esta figura de protección busca fortalecer la identidad cultural y económica de la artesanía mexiquense. También señaló que la entidad cuenta recientemente con la denominación de origen del mezcal y que existen proyectos para impulsar nuevas indicaciones geográficas para productos como el alfeñique de Toluca, los tapetes de Temoaya y el chorizo de Toluca.

Según cifras presentadas por el IMPI, el Estado de México registró 14 mil 351 solicitudes de marca en 2025, lo que representó un incremento de 9 % respecto al año anterior.