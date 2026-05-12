‘Enchulan’ la Línea 2: así revisa el Metro CDMX los frenos de los trenes que moverán a fans en el Mundial 2026

Manita de gato al Metro Trabajadores del STC realizan labores de mantenimiento a los trenes de la Línea 2 (Especial)

El Sistema de Transporte Colectivo Metro reforzó las labores de mantenimiento preventivo y correctivo en los trenes modelo NM02 que operan en la Línea 2, una de las rutas más importantes para la movilidad en la Ciudad de México y estratégica de cara al Mundial de Futbol 2026.

Durante una supervisión en los talleres de Tasqueña, el director del Metro, Adrián Rubalcava Suárez, revisó los trabajos enfocados en el sistema de tracción y frenado de los convoyes, particularmente en los bloques de frenado de servicio, un componente esencial para la seguridad y operación diaria de los trenes.

Enchulando el Metro Adrián Ruvalcaba supervisó el mantenimiento de los trenes de la Línea 2. (Especial)

¿Cómo funciona el sistema de frenado de los trenes NM02?

Cada tren modelo NM02 utiliza 140 zapatas sintéticas de frenado, piezas equivalentes a las balatas de un automóvil. Estas zapatas forman parte de un sistema que combina mecanismos neumáticos y mecánicos para activar o desactivar el frenado durante la operación.

A diferencia de modelos más antiguos del Metro, que todavía emplean zapatas de madera, los trenes NM02 cuentan con materiales sintéticos que ofrecen mayor resistencia y eficiencia en el desgaste.

El mantenimiento también incluye la revisión del sistema de aire comprimido, indispensable para el correcto funcionamiento del frenado y para garantizar la seguridad de millones de usuarios que utilizan diariamente esta línea.

Línea 2: una de las más importantes del Metro CDMX

La Línea 2 del Metro corre de Tasqueña a Cuatro Caminos y cuenta con 24 estaciones. Además, conecta con las líneas 1, 3, 7, 8, 9 y 12, lo que la convierte en una de las rutas con mayor afluencia del sistema.

De acuerdo con cifras del Metro, cerca de un millón de personas utilizan diariamente esta línea considerando las correspondencias, por lo que el mantenimiento integral a los trenes y vías es clave para mejorar la movilidad en la capital.

La Línea 2 también tendrá un papel estratégico durante el Mundial de Futbol 2026, ya que facilitará el traslado de aficionados hacia el estadio sede en la Ciudad de México y otras zonas de alta concentración turística.

Metro apuesta por mantenimiento permanente

Durante la supervisión, Rubalcava Suárez destacó que el organismo fortaleció las labores de mantenimiento mediante la adquisición de materiales esenciales a través del esquema RAS (Reabastecimiento Automático Sistematizado), mecanismo diseñado para agilizar el suministro de refacciones y componentes.

Las autoridades señalaron que las acciones de rehabilitación y mantenimiento en la Línea 2 no están enfocadas únicamente en el Mundial 2026, sino en generar mejoras permanentes para la operación del Metro y la seguridad de los usuarios en el largo plazo.