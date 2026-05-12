Estado de México reduce 55% los homicidios dolosos en 19 meses





El Estado de México registró una reducción de 55 por ciento en el promedio diario de homicidios dolosos entre septiembre de 2024 y abril de 2026, de acuerdo con información presentada durante la conferencia matutina de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Según datos expuestos por Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), la entidad pasó de registrar un promedio de 6.6 homicidios dolosos diarios en septiembre de 2024 a tres casos diarios en abril de 2026.

Con ello, el Estado de México se ubicó entre las tres entidades del país con mayor reducción en este delito, detrás de Zacatecas y Guanajuato.

Las autoridades federales y estatales atribuyeron estos resultados a la coordinación entre los tres niveles de gobierno y a la aplicación de estrategias de seguridad en la entidad gobernada por Delfina Gómez Álvarez.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó sobre la detención de nueve personas presuntamente vinculadas con delitos de extorsión, homicidio, robo y secuestro en municipios del Valle de México.

Entre los detenidos se encuentran Alan Alexis “N”, alias “El Flamas”, Julio César “N”, Alejandro “N” y Luis Gerardo “N”, además de otras cinco personas.

El grupo operaba en los municipios de Huehuetoca, Zumpango, Coyotepec y Teoloyucan, donde presuntamente se hacían pasar por agentes ministeriales para cometer diversos delitos.