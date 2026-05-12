“Estamos preocupados por los rezagos de la CDMX”, afirma el PVEM; alerta protestas por ignorar a ciudadanos

La plataforma de Guardianes Verdes ha recibido más de 3 mil quejas en sólo 12 días

El grupo parlamentario del Partido Verde en el Congreso local informó que, desde el lanzamiento de “Guardianes Verdes” —hace 12 días— la plataforma acumuló 3 mil 639 denuncias ciudadanas de abandono, falta de servicios e indiferencia de las autoridades, principalmente contra las alcaldías, siendo los baches una de las principales quejas.

Ante ello, Jesús Sesma, dirigente del PVEM en la Ciudad de México, advirtió que no permitirá que las denuncias queden archivadas, por lo que reveló que se realizarán plantones y protestas frente a oficinas gubernamentales si las autoridades continúan ignorando a la ciudadanía.

“Estamos aquí para poder contribuir, escuchar al ciudadano, acompañarlo y que sea atendido... ”, declaró.

Durante una conferencia de prensa, Sesma expresó su preocupación por los distintos rezagos que presenta la capital a un mes del Mundial, “estamos muy pendientes y preocupados por los rezagos de la Ciudad de México”, comentó al señalar que las denuncias ciudadanas en la plataforma de Guardianes Verdes son una gran radiografía para ver como está la capital.

“Es insostenible que no hagan atención a las denuncias ciudadanas. Ojalá que pudieran resolverlas, pero ni siquiera contestan”, comentó al señalar que las denuncias en dicha plataforma son prueba del enojo y desesperación de miles de vecinos que aseguran sentirse olvidados.

Detalló que la alcaldía Iztapalapa es la que concentra el mayor número de denuncias con mil 318 denuncias, le sigue GAM con 419, Tláhuac 337, Xochimilco, 330, Milpa Alta 265, Azcapotzalco 167, Benito Juárez 108, Coyoacán 75, Iztacalco 72, Magdalena Contreras 56, Miguel Hidalgo 13 y Cuauhtémoc con 9.

“Las denuncias exhiben una grave crisis de atención pública en la capital del país”, señaló y recordó que plataformas similares, como la de la PAOT, reciben alrededor de 6 mil reportes al año, mientras que ésta superó más de la mitad de esa cifra en menos de dos semanas.

Sesma aseguró que todas las denuncias fueron enviadas formalmente a las dependencias correspondientes; sin embargo, advirtió que el problema no es solo la cantidad de reportes, sino la falta de respuesta de las autoridades.

“La gente está cansada, molesta y decepcionada porque simplemente las autoridades no les contestan”, señaló.

El legislador dio a conocer que algunas autoridades han mostrado actitudes burocráticas y de desprecio hacia las denuncias ciudadanas; ejemplificó que la alcaldía Milpa Alta ha regresado oficios por detalles mínimos en el trato protocolario.

Los servicios más solicitados por parte de la ciudadanía son: bacheo 805, poda 603, alumbrado público 384, desazolve 212, pavimentación 206, mantenimiento de coladeras 189, retiro de cascajo 123, reparación de tomas de agua 123, recolección de basura 122, entre otros.

El legislador descartó que se trate de un ataque, sino que genuinamente se busca de ayudarle a la gente, “porque hoy la ciudadanía está harta del abandono y de autoridades que no escuchan”.

Sesma también destacó rezagos como el de las Ecobicis, un sistema de transporte que no se ha considerado como tal, pese a que es indispensable para muchas personas.

Señaló que la jefa de Gobierno, Clara Brugada, se había comprometido a sumar 15 mil bicis antes del Mundial, pero no han llegado.

“Estamos a 30 días del Mundial y no hay más que cerca de 7 mil Ecobicis en la ciudad. Si me resulta muy preocupante que la jefa de Gobierno diga que van a llegar cuando ni siquiera las han solicitado”, lamentó.