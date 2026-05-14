Atribuyen a un grupo delictivo la coordinación y operación del asesinato de colaboradores de Brugada

Detenidos Implicados en el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz. (SSC y FGJCDMX)

Autoridades del Gabinete de Seguridad informaron que integrantes de un grupo delictivo que opera en la Ciudad de México y en el Estado de México participaron en la coordinación y operación del asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, secretaria particular y asesor de la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Los sujetos de este grupo criminal probablemente ejercían mando y liderazgo sobre la célula que ejecutó a los colaboradores de la mandataria capitalina, aunque las líneas de investigación no han establecido si también tienen relación con el móvil y la autoría intelectual.

Uno de los miembros de esta célula criminal, dedicados al narcomenudeo y otro tipo de actividades --- grupo que autoridades decidieron reservar el nombre ---- fue asesinado en el estado de Morelos tras haberse reportado como desaparecido, al mismo tiempo en el que las autoridades ya tenían seguimiento sobre este sujeto y había obtenido de un juez una orden de aprehensión.

Este hombre participó con las recargas telefónicas de siete números utilizados por coimputados.

Además, el móvil de este asesinato podría estar relacionado con la propia actividad delictiva del miembro del grupo delictivo asesinado o con la creencia de algunos de los detenidos, de que este sujeto habría facilitado su identificación y captura, por haber cometido diversos errores operativos.

El homicidio de Ximena y José

El 20 de mayo del 2025 Ximena Guzmán y José Muñoz fueron asesinados a balazos mientras circulaban a bordo de un vehículo sobre Calzada de Tlalpan, a la altura de la calle Napoleón, en la colonia Moderna, de la alcaldía Benito Juárez.

Los hechos ocurrieron mientras las víctimas se dirigían a sus labores cotidianas, hacia el Antiguo Palacio de Ayuntamiento momento en que el vehículo en el que viajaban fue interceptado por sujetos que les dispararon con arma de fuego.

José Muñoz descendió del automóvil e intentó huir, pero fue alcanzado por las balas a pocos metros. Los dos perdieron la vida en el lugar.

Uno de los elementos más relevantes, aludieron las autoridades, es que la agresión no fue un hecho improvisado, dado que las investigaciones acreditaron una planeación previa, de al menos 20 días. Durante ese período, los responsables realizaron vigilancia sobre la ruta cotidiana que ambas víctimas seguían hacia su lugar de trabajo en el Centro Histórico de la Ciudad de México y mantuvieron reuniones periódicas en dos predios ubicados en el Estado de México.

Al momento, se han cumplimentado 10 órdenes de aprehensión y 10 personas han sido vinculadas a proceso, por los delitos de feminicidio, homicidio y asociación delictuosa agravada.

Adicionalmente, se tienen vinculadas a otras ocho personas por actividades delictivas diversas, relacionadas con la operación de la célula criminal. La obtención de dichas órdenes se logró debido a que las investigaciones permitieron identificar con mayor precisión, la estructura, los roles y la cadena de mando que operó detrás del homicidio.

En el proceso de las indagatorias, se identificó a personas encargadas de la logística, seguimiento y soporte operativo. Estos involucrados participaron en el resguardo y ocultamiento de equipos telefónicos y vehículos; en la adquisición de automóviles utilizados en los seguimientos y en el ataque y en la renta de inmuebles para resguardar algunos participantes y vehículos.

Así, en la gestión de placas vehiculares sin registro; en el seguimiento de las víctimas; en el traslado de personas clave en momentos previos al evento y en la realización de recargas telefónicas a los números utilizados por los participantes.

También se comprobó la relación de personas con la administración de recursos, que se utilizaron para la operación logística, cuya función fue recibir depósitos de mandos superiores y distribuir a los integrantes de la célula, al utilizar terceras personas y diversas cuentas bancarias, para ocultar el origen y destino del dinero.

13 detenidos por el asesinato

A Jesús “N” y Arlette “N” se les señala de los delitos de homicidio y asociación delictuosa, sumado a Neri “N”, por asociación delictuosa. Estas personas presuntamente participaron en la coordinación logística del homicidio, tanto en el seguimiento del día de los hechos, así como en días previos.

Asimismo, otros tres involucrados, Abraham “N”, Jesús Francisco “N” y Francisco “N”, fueron aprehendidos por asociación delictuosa.

Seis de estas personas participaron en la vigilancia, mientras que otras tres en la recarga de los celulares, obtención y ocultamiento de vehículos y la operación logística del evento.

En el paquete de las detenciones también están Javier “N”, Joshua “N”, Norma “N”, Eduardo “N”, Fanny “N”, Arturo “N”, Sandra “N” y David “N”.

Nery “N” la única señalada directamente con el ataque

Nery “N”, una de las detenidas en el paquete del operativo, la medida cautelar de prisión preventiva por Nery “N” los delitos de homicidio, feminicidio y asociación delictuosa.

Norma “N” proporcionó información para facilitar el homicidio

Norma “N” es señalada por el por el delito de asociación delictuosa, dado que habría facilitado información de las víctimas para cometer el doble homicidio.

Previamente, a Norma “N” se le vinculó a proceso por los delitos contra la salud en su modalidad de narcotráfico y posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Francisco “N” por narcotráfico y uso de cartuchos

A Francisco “N” también se le vinculó a proceso por delitos contra la salud en su modalidad de narcotráfico y posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Abraham “N”, David “N”, Joshua “N” y a Sandra “N” por delitos contra la salud

Abraham “N”, David “N”, Joshua “N” y a Sandra “N” tienen elementos suficientes en su contra para estar sujetos a las investigaciones por delitos contra la salud la salud en su modalidad de narcomenudeo, posesión con fines de comercio, dado que almacenaban narcóticos en el inmueble donde permanecían al momento de su detención.

Arturo “N” por narcotráfico

Arturo “N” está acusado por crímenes contra la salud en su modalidad de posesión con fines de comercio y posesión indebida de tarjetas de circulación. En adición, se le ordenó prisión preventiva oficiosa por el delito de narcotráfico.

Eduardo “N” y Fanny “N” por narcotráfico

Eduardo “N” y Fanny “N” tienen elementos suficientes para ser sujetos a una investigación por delitos contra la salud en modalidad de narcotráfico.

Específicamente, se les señala por posesión de drogas con fines de comercio de marihuana y fentanilo, por lo que se turnó a competencia de un juez federal y prisión preventiva oficiosa --- imposición automática de la prisión a una persona acusada de ciertos delitos graves, como fabricación y distribución de fentanilo ---.

A diferencia de los otros ocho presuntos implicados en el crimen, Eduardo y Fanny “N” fueron los únicos que tenían en su poder fentanilo, lo que agravó la imputación, dado que la fabricación y distribución de esa droga se incluyó en el 2024 al catálogo de delitos que implican prisión preventiva oficiosa.

No obstante, a esta pareja tampoco se le señala directamente con el asesinato de Ximena y José, dado que los únicos delitos que se les señalan se debe a que resguardaban drogas en el domicilio donde permanecían al momento en el que fueron aprehendidos.

Huida de los agresores hacia el Edomex

Tras el seguimiento de las cámaras de seguridad para identificar las rutas de escape de los agresores, se identificó que la mañana del 20 de mayo, una camioneta Urban arribó a una zona de la alcaldía Iztacalco, donde descargaron la motocicleta que más tarde sería utilizada para transportar al tirador y a su acompañante.

En ese momento, un hombre que portaba chaleco de color fluorescente que esperaba en el punto, disparó hacia las víctimas. Este hombre contaba con el apoyo de un cómplice que lo esperaba en la motocicleta para emprender la huida.

Ese vehículo fue abandonado calles adelante, donde abordaron un automóvil marca Nissan Kicks y se dirigieron a la colonia Barrio la Asunción, de la alcaldía Iztacalco, donde los implicados se reunieron y huyeron en una camioneta Urban color gris hacia el municipio de Ecatepec de Morelos, en el Estado de México.

En el escape se identificaron dos vehículos que los criminales utilizaron, un Renault Fluence y otro Chevrolet Optra, en los que en días previos circularon en recorridos de vigilancia por las rutas que tomaban Ximena y José hacia su lugar de trabajo en el Antiguo Palacio de Ayuntamiento.

Los delincuentes realizaron recorridos durante varios días del mes de mayo, y el ataque lo cometerían el 14 de mayo, sin embargo, ese día Ximena no recogió a José como usualmente lo hacía.

El 14 de mayo, un sujeto distinto al tirador, con vestimenta de construcción, realizó vigilancia en la zona del crimen.

Luego de su ubicación, se realizaron 11 cateos en las alcaldías Gustavo A. Madero y Xochimilco, en la ciudad de México, además de los municipios de Coacalco de Berriozábal y Otumba, en el Estado de México.