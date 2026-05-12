Gobierno de Huixquilucan destaca liderazgo de Romina Contreras en rankings de aprobación

El gobierno municipal de Huixquilucan resaltó el liderazgo de la alcaldesa Romina Contreras, luego de mantenerse en los primeros lugares de aprobación ciudadana en distintas encuestas nacionales.

De acuerdo con reportes difundidos por medios y casas encuestadoras, la presidenta municipal ha logrado posicionarse como una de las alcaldesas mejor evaluadas tanto del Estado de México como a nivel nacional.

Las mediciones realizadas por empresas como Massive Caller, Statistical Research Corporation y Demoscopia Digital colocan a Contreras Carrasco en los primeros lugares en rubros relacionados con desempeño gubernamental, servicios públicos y cercanía con la ciudadanía.

Según las encuestas más recientes, la alcaldesa suma más de 50 meses consecutivos como una de las presidentas municipales mejor evaluadas del Estado de México.

Autoridades municipales señalaron que estos resultados están relacionados con acciones en materia de obra pública, seguridad, servicios urbanos, salud y programas sociales impulsados durante la administración local.

Entre los proyectos destacados se encuentran trabajos de repavimentación, rehabilitación de vialidades, fortalecimiento de infraestructura hidráulica y mejoras en espacios públicos de distintas comunidades del municipio.

Además, el gobierno de Huixquilucan ha impulsado programas como “Huixquilucan Contigo 24/7”, mediante el cual autoridades municipales realizan recorridos y atención directa a vecinos para conocer problemáticas relacionadas con servicios públicos y seguridad.

En diversas ocasiones, Romina Contreras ha señalado que los niveles de aprobación ciudadana son resultado del trabajo coordinado de servidores públicos y de la cercanía con la población.

Asimismo, la alcaldesa ha recibido reconocimientos como el Premio Lidera 2026 en la categoría de Mejor Desempeño de Gobierno Municipal, otorgado por organizaciones relacionadas con evaluación de liderazgo político y administración pública.

El gobierno municipal destacó que continuará impulsando acciones enfocadas en mejorar la calidad de vida de las familias de Huixquilucan mediante programas de desarrollo urbano, seguridad, movilidad y servicios básicos.