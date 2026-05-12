¿Lloverá este miércoles 13 de mayo? Pronóstico del clima CDMX y Edomex ¡Que no te agarre desprevenido! Conoce si lloverá en la CDMX y Edomex este miércoles (Pexels)

Tras las lluvias que han azotado la CDMX y el Edomex en días recientes, las cuales han provocado inundaciones en algunas zonas, conoce cuál es el pronóstico del clima para este miércoles 13 de mayo.

De acuerdo con lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este miércoles 13 de mayo, debido a la inestabilidad atmosférica en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico, tanto en la CDMX como en el Edomex existe probabilidad de lluvia.

Mientras tanto, el frente frío núm. 50 dejará de afectar al territorio mexicano, lo que favorecerá el ascenso gradual de las temperaturas.

Pronóstico del clima CDMX y Edomex: ¿A qué hora empieza a llover este miércoles?

Según lo informado por el SMN, para este miércoles 13 de mayo en la CDMX se pronostican intervalos de chubascos durante la tarde, mientras que se esperan temperaturas mínimas de 13 a 15 °C y una máxima de 23 a 25 °C.

En el caso del Estado de México, se pronostican lluvias puntuales fuertes acompañadas por descargas eléctricas y posible caída de granizo durante la tarde. La temperatura mínima será de 9 a 11 °C y la máxima de 22 a 24 °C.

Durante la mañana, en ambas localidades se pronostica cielo medio nublado y ambiente templado. Por la tarde, el cielo será nublado con ambiente cálido.

Pronóstico del clima por alcaldías para este miércoles 13 de mayo

Si deseas conocer cuál será el pronóstico de clima en la alcaldía en la que vives, aquí te compartimos cuál es para este 13 de mayo, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN):