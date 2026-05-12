PAN critica informe de seguridad del GCDMX, “maquilla crisis con cifras alegres”, señala

Señala PAN que se maquilla la crisis de inseguridad en la CDMX

La bancada del PAN en el Congreso de la Ciudad de México criticó el informe de seguridad presentado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada; señaló que existe una desconexión absoluta entre las cifras oficiales y la realidad que viven diariamente los capitalinos.

Fue la panista Olivia Garza quien aseguró que, mientras el gobierno presume una disminución del 7 por ciento en delitos de alto impacto y homicidios dolosos en el mes de abril, la violencia registrada el fin de semana refleja un escenario completamente distinto.

Por ello, calificó como “indignante” que la jefa de Gobierno salga a presumir “cifras alegres” mientras la capital terminó el fin de semana con 15 personas asesinadas.

“La Ciudad de México es la segunda entidad más violenta del país, solo por debajo de Sinaloa”, sostuvo.

La legisladora afirmó que el gobierno capitalino ha optado por construir una narrativa política basada en estadísticas, en lugar de enfrentar la realidad que padecen miles de familias en la capital.

“La inseguridad no se resuelve con conferencias de prensa ni con gráficas maquilladas. La violencia sigue creciendo en las calles y los ciudadanos lo viven todos los días cuando salen de sus casas”, subrayó.

Garza advirtió que la administración de Morena ha normalizado la violencia y ha convertido la seguridad pública en un ejercicio de propaganda.

“Este gobierno está más preocupado por proteger su imagen que por proteger a la gente. Mientras ellos celebran porcentajes, los capitalinos siguen contando víctimas”, señaló.

Además, sostuvo que la ciudadanía ha perdido confianza en las autoridades debido a la persistencia de homicidios, asaltos y delitos violentos en distintas alcaldías de la ciudad.

“No pueden hablar de éxito cuando la gente tiene miedo. La realidad terminó desmintiendo el discurso oficial en apenas un fin de semana”, resaltó.

Finalmente, la diputada exigió al gobierno capitalino reconocer la gravedad del problema y corregir su estrategia de seguridad que “ya demostró estar rebasada”, afirmó.