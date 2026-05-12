Parque Naucalli fue sede de Jornada de Usucapión Social Itinerante en Naucalpan

El Parque Naucalli fue sede de la Jornada de Usucapión Social Itinerante para el Bienestar de las y los mexiquenses, donde 422 familias recibieron certeza jurídica sobre sus propiedades y viviendas.

Durante el evento, el alcalde de Naucalpan de Juárez, Isaac Montoya Márquez, destacó la importancia de este tipo de programas para brindar seguridad patrimonial a las familias mexiquenses. También reconoció el apoyo de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez por impulsar políticas públicas enfocadas en beneficiar directamente a la población.

La jornada fue realizada en coordinación entre el Gobierno del Estado de México, el Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (IMEVIS) y el Poder Judicial del Estado de México, con el objetivo de agilizar la regularización de inmuebles mediante juicios sumarios de usucapión.

Las autoridades explicaron que este mecanismo permite a familias obtener sentencias de propiedad de forma más rápida y con menores costos, lo que facilita el acceso a documentos legales sobre terrenos y viviendas que durante años permanecieron sin regularizar.

El evento se realizó en el Foro Felipe Villanueva del Parque Naucalli y benefició a habitantes de municipios como Naucalpan, Atizapán de Zaragoza, Ecatepec de Morelos y Nicolás Romero.

Montoya Márquez señaló que estas jornadas representan una forma de acercar la justicia a las personas y reconocer el esfuerzo de quienes durante años trabajaron para construir su patrimonio. Además, afirmó que cuando las instituciones trabajan de manera coordinada se logran resultados que benefician directamente a las comunidades.

Por su parte, el director del IMEVIS, Alejandro Tenorio Esquivel, indicó que algunas familias llevaban más de 20 años ocupando sus propiedades sin contar con documentos oficiales, por lo que ahora podrán tener certeza jurídica sobre sus bienes.

Asimismo, la magistrada María Alejandra Almazán Barrera destacó que el trabajo coordinado entre instituciones busca generar beneficios directos para la población y facilitar el acceso a la justicia social.

El Parque Naucalli es considerado uno de los espacios públicos más importantes de Naucalpan y regularmente alberga actividades culturales, deportivas y comunitarias. Cuenta con más de 40 hectáreas de áreas verdes y espacios recreativos para las familias de la zona metropolitana.