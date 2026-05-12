Taxistas del AICM exigen frenar apoyo a taxis de aplicación; amagan con movilizaciones

Taxis Bloqueo de taxistas al exterior del AICM. (Jorge Aguilar)

A tan sólo un mes de que inicie la Copa Mundial de Fútbol 2026, permisionarios del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) exigen al gobierno federal que cese en sus pretensiones de intervenir en el servicio que ofrecen los taxis autorizados y de intentar administrar los recursos que se generen por la venta de boletos de sus servicios, a fin de contrarrestar sus actividades y fortalecer las operaciones de taxis de aplicación.

En un comunicado, advirtieron que si la Secretaría de Gobernación (SEGOB), la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) así como el AICM, hacen caso omiso a dicha petición, se verán en la necesidad de realizar en los próximos días fuertes movilizaciones que paralizarán por completo las actividades de la terminal aérea capitalina, tal y como ocurrió el pasado 11 de marzo, cuando hasta enfrentamientos hubo con los cuerpos policiacos enviados para disolver la manifestación.

Recordaron que en esa ocasión expusieron tres demandas básicas:

1) Que no se diseñara un “traje a la medida” a favor de los taxis por aplicación modificando las normas legales vigentes

2) Que la autoridad competente sancionara, combatiera y erradicara los servicios ilegales de transporte de pasajeros en los aeropuertos

3) Que se expidieran los permisos necesarios a todo aquel interesado que satisfaga los requisitos legales, para así atender la demanda de los usuarios del servicio.

Pero, aseguraron, fueron engañados y jamás cumplieron con el acuerdo. Argumentaron que las autoridades del AICM insisten en intervenir en la operación de su servicio y de administrar los recursos generados por la venta de los boletos.

“No quieren ser transparentes ni sustentar todas las facilidades operativas y financieras que realizan en favor de las aplicaciones y se niegan a realizar los trabajos para la renovación de los contratos de derecho de acceso, a fin de tener la certeza jurídica que requieren nuestros permisos y nuestras fuentes de empleo”.

Externaron que el “traje a la medida” en favor de las aplicaciones es ya una amenaza en proceso, como lo demuestran las iniciativas promovidas por los Senadores Luis Donaldo Colosio y Claudia Anaya Mota, “lo que explica el silencio de la SEGOB y la SICT a nuestras peticiones formales”.

Además señalaron que la presencia y acciones de la Guardia Nacional en el AICM, han resultado en una burda simulación, porque los transportistas ilegales continúan operando con total impunidad.

“Las autoridades del AICM manifestaron expresamente su oposición a que participemos en cualquier forma de crecimiento del padrón, lo que implica la evidente intención de favorecer a las aplicaciones, ante la complacencia de la SICT”, expusieron.

“No sólo no fueron atendidas las demandas del 11 de marzo, tal y como se comprometieron las autoridades, sino que ahora después de dos meses, se han acumulado otros problemas que representan un evidente riesgo para nuestra fuente de empleo”.

Por ello, convocaron a todos los taxistas autorizados a una magna movilización social que se realizará en los próximos días, “para exigir la atención de las demandas iniciales y además, la solución de todas las demandas ya mencionadas”.

“Es necesario que nuestra voz y presencia sean incuestionables y por ello, no descartamos acudir a la solidaridad de los otros aeropuertos de la red nacional y de organizaciones sociales que también atraviesan por conflictos en la defensa de sus legítimos intereses, como la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (CONATRAM) y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)”, afirmaron en el comunicado.