Tormentas castigan nuevamente a la CDMX con inundaciones y caos vial

Una nueva jornada de lluvias intensas provocó complicaciones en vialidades, afectaciones al transporte público y nuevos encharcamientos en distintas alcaldías de la capital, todo ello apenas un día después de las precipitaciones consideradas las más fuertes registradas en lo que va de 2026.

Desde las primeras horas de la tarde, nubes densas comenzaron a cubrir gran parte del Valle de México. Poco después se registraron lluvias acompañadas de actividad eléctrica y caída de granizo en zonas del poniente, norte, centro y sur de la capital. El temporal rápidamente provocó tránsito lento, acumulación de agua y problemas de movilidad en diversos puntos de la ciudad.

Tormentas castigan nuevamente a la CDMX con inundaciones y caos vial

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la Alerta Amarilla en las 16 alcaldías por el pronóstico de lluvias fuertes de entre 15 y 29 milímetros, así como posibles rachas de viento y granizo. Conforme avanzó la tarde, distintos puntos de la red vial comenzaron a resentir los efectos de las precipitaciones.

Las afectaciones ocurrieron en un contexto particularmente complicado debido a la saturación del drenaje tras la tormenta del lunes, que dejó inundaciones y daños en varias colonias.

Autoridades hidráulicas reportaron que, hasta las 17:00 horas del martes, el volumen acumulado de lluvia en la capital superaba los 13.9 millones de metros cúbicos.

Tormentas castigan nuevamente a la CDMX con inundaciones y caos vial (Mario Jasso)

Vialidades colapsadas y complicaciones en el transporte

La movilidad también se vió afectada. Diversas avenidas presentaron importantes encharcamientos que redujeron la circulación y provocaron largas filas de vehículos durante varias horas.

Los puntos con mayores complicaciones fueron Insurgentes Norte, Circuito Interior, Periférico, Calzada Ignacio Zaragoza y vialidades del sur de la ciudad como Picacho-Ajusco. En algunos sitios el nivel del agua alcanzó varios centímetros de altura, dejando vehículos varados y generando tránsito prácticamente detenido.

En Gustavo A. Madero se reportaron encharcamientos en el cruce de Instituto Politécnico Nacional y Montevideo, así como en Insurgentes Norte y Acueducto de Guadalupe. En Iztapalapa también hubo afectaciones sobre Zaragoza, particularmente a la altura del Puente de la Concordia, donde brigadas realizaron labores de bombeo.

El transporte público tampoco escapó a las complicaciones. El Sistema de Transporte Colectivo Metro implementó marcha de seguridad en varias líneas debido a la lluvia, lo que ocasionó retrasos y saturación de andenes durante la hora pico. Usuarios reportaron largos tiempos de espera y convoyes detenidos en distintos tramos de la red.

En el Metrobús también se registraron demoras por la reducción de velocidad de las unidades y el congestionamiento vehicular en avenidas principales. El Cablebús suspendió temporalmente operaciones en algunas estaciones ante las condiciones meteorológicas y la presencia de tormenta eléctrica.

Mientras la lluvia avanzaba sobre la ciudad, equipos de emergencia comenzaron recorridos en zonas de riesgo para retirar basura de coladeras, liberar el flujo del agua y atender vehículos atrapados en pasos a desnivel y vialidades anegadas.

Colonias afectadas continuaron con labores de limpieza

Las lluvias del ocurrieron mientras cientos de personas continuaban recuperándose de las afectaciones registradas un día antes en diversas alcaldías.

Las precipitaciones del lunes dejaron al menos 38 encharcamientos en la capital. La alcaldía Tlalpan concentró el mayor número de casos, con 15 puntos afectados; seguida de Xochimilco con siete, Álvaro Obregón con seis y Cuajimalpa con cinco.

Además, se contabilizaron 54 viviendas con daños por ingreso de agua, principalmente en Azcapotzalco. En esa demarcación, las colonias San Pedro Xalpa, Ampliación San Pedro Xalpa y Pueblo de San Pedro Xalpa fueron de las más afectadas luego del desbordamiento del Río de los Remedios en la zona limítrofe con el Estado de México.

Durante este martes persistieron las labores de limpieza y desazolve en calles y viviendas inundadas. Vecinos sacaron muebles dañados, lodo y objetos mojados de sus domicilios, mientras cuadrillas de atención operaban equipos de bombeo para retirar agua acumulada.

También se mantuvieron abiertos refugios temporales habilitados para familias damnificadas, además de centros de apoyo donde se distribuyeron alimentos y agua potable.

Las autoridades desplegaron 144 trabajadores operativos, ingenieros y técnicos, así como maquinaria especializada conformada por vehículos de bombeo, hidroneumáticos, equipos Hércules y unidades de emergencia para atender las anegaciones registradas en distintos puntos de la ciudad.

La acumulación de basura en coladeras, canales y presas reguladoras fue señalada como uno de los factores que dificultaron el desfogue del agua durante las tormentas recientes. En varios puntos de la capital, brigadas retiraron toneladas de residuos arrastrados por la corriente.

Mayo rompe registros de lluvia antes del inicio formal de la temporada

Especialistas y autoridades coincidieron en que las lluvias registradas en los últimos días han sido atípicas para esta época del año. Aunque la temporada fuerte de precipitaciones normalmente comienza hacia finales de mayo o principios de junio, la intensidad de las tormentas recientes ha sorprendido incluso a personal de monitoreo meteorológico.

En algunas estaciones hidrométricas se registraron acumulados superiores a 70 milímetros durante la tormenta del lunes, niveles que en ciertos casos superan el promedio de lluvia esperado para todo el mes de mayo.

Datos oficiales indican que en lo que va del mes ya se acumulan 35.5 milímetros de lluvia en la capital, cuando el promedio histórico de mayo ronda los 51 milímetros. En 2025, el acumulado total del mes fue de 63 milímetros, por lo que las precipitaciones actuales representan ya más de la mitad de ese registro cuando aún no concluye la primera quincena.

Autoridades atribuyeron este comportamiento a condiciones atmosféricas relacionadas con el fenómeno de “El Niño”, que ha favorecido lluvias más abundantes de lo habitual.

Ante el pronóstico de nuevas precipitaciones durante los próximos días, brigadas de emergencia permanecen en alerta permanente, especialmente en zonas vulnerables a inundaciones, barrancas y puntos históricamente conflictivos para el drenaje de la ciudad.