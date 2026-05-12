Tras foros en periferias de la CDMX, MC presenta 37 propuestas para la Ley de Cuidados

MC presenta resultados de foros en periferias de la CDMX (Jennifer Garlem)

La bancada naranja en el Congreso de la Ciudad de México informó que tras los foros de Jóvenes y Periferia —organizados con el fin de fortalecer la Ley del Sistema de Cuidado de la capital— presentará 37 propuestas de modificación o adhesión a la propuesta.

El coordinador del partido, Royfid Torres, detalló que dichas modificaciones son parte del resultado de los foros realizados en Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Milpa Alta y Tlalpan.

Durante dos semanas de ejercicios de escucha se concluyó que existen problemáticas relacionadas con el abandono social, la falta de tiempo para tener un empleo formal con prestaciones, deficientes servicios de salud, largos trayectos e ignorancia sobre la labor de cuidados.

Royfid Torrres dio a conocer que cada foro contó con cuatro ejercicios didácticos basados en una Encuesta Origen Destino y los siguientes cuestionamientos: ¿Tú a quién cuidas?, ¿Cuáles son las mayores dificultades que enfrentas? y ¿Qué puedes cambiar?.

Dichos resultados fueron vertidos en un documento que fue entregado a las comisiones de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales y de Igualdad de Género, para fortalecer la legislación.

El legislador informó que en los foros también se presentaron vecinos de Álvaro Obregón, Xochimilco y Tláhuac; además se realizaron dos mesas de ejercicio exploratorio para conocer las necesidades de las personas con discapacidad y uno más con sindicalistas, para conocer experiencias y políticas en términos de cuidados que ya ejecutan.

Como parte de los resultados, el legislador reveló que los ciudadanos de las periferias padecen una gran pobreza de tiempo, con 60 horas a la semana invertidos en cuidados; una gran carga de los mismos en mujeres y la mayoría son parte de la informalidad económica, ante la imposibilidad de emplearse de manera formal, así como una gran falta de servicios médicos específicos.

“Y también nos encontramos con estas necesidades muy particulares de cuidados con personas con discapacidad, que reflejan un gran abandono institucional, sobre todo a esta tarea de dotar de servicios de salud a la que la ciudad decidió renunciar con falta de hospitales y atención médica especializada”.

La especialista en cuidados, Silvana Carranza, explicó que gracias a los resultados de los ejercicios que se realizaron para hacer más didáctica la participación.

Se busca añadir al Artículo 1 Fracción III, algunas “R” más a la propuesta de Reconocer, Redistribuir y Reducir, con “Recompensar”, “Representar” y “Revalorar”, propuestas por la Organización Internacional del Trabajo; así como la creación de un Anexo Transversal, ya que las tareas de Cuidado involucran al 99 por ciento de las dependencias del gobierno local.

“Estos resultados que encontramos los sistematizamos para hacer estas 37 propuestas de modificación al dictamen original, en la que ponemos los hallazgos, el dice y debe decir, además integramos la evidencia de estos foros, que se encuentra en la página del congreso y en un QR”, añadió el congresista.

Silvana Carranza comentó que dichos hallazgos también deben ser parte de la construcción del Plan General de Desarrollo, para que el Sistema de Cuidados sea viable para muchos sectores y sus necesidades.

Finalmente, Royfid Torres González recordó que la Ley de Cuidados lleva nueve años en suspenso, por lo que reconoció el trabajo que activistas y personas que ingresaron amparos (en su momento) lo que sirvió para recordar la omisión legislativa en la que se encontraba el congreso local, acciones fundamentales para trabajar en la legislación de Cuidados.

“Aún queda mucho camino por hacer y seguiremos trabajando en este tema”, finalizó.