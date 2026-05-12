Vinculan a proceso, por secuestro, 2 “Julios”, implicados en el homicidio de la familia Cejudo en Azcapotzalco

Detenidos Alexis Ricardo “N”, alias “El Lobito” y Valentín “N". (FGJEM)

Un juez vinculó a proceso a Alexis Ricardo “N”, alias “El Lobito” y Valentín “N”, integrantes de un grupo delictivo autodenominado “Los Julios”, quienes estarían implicados en el asesinato de la familia Cejudo, quienes perdieron la vida dentro de un domicilio en la alcaldía Azcapotzalco.

Sin embargo, en esta audiencia la autoridad judicial únicamente validó las acusaciones por el delito de secuestro, en espera de que en los próximos días se les vincule a proceso por el multihomicidio de la familia Cejudo.

Estos criminales están relacionados con homicidios, extorsiones, secuestros, robos con violencia y despojos, entre otros ilícitos, principalmente en los municipios de Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán Izcalli, Naucalpan, Tlalnepantla.

De acuerdo con las indagatorias, se estableció que en marzo de 2026, estos sujetos acudieron a un comercio informal, ubicado en la colonia Satélite en el municipio de Naucalpan, lugar en donde se encontraba la víctima, y ostentándose como integrantes de “Los Julios”, la habrían amenazado y exigido una cuota económica semanal a cambio de dejarla seguir trabajando y no hacerle daño.

Ante la negativa de la víctima, Alexis Ricardo “N”, alias “El Lobito” y Valentín “N” la obligaron a abordar un vehículo y comenzaron a avanzar, momento en el que sacaron un arma de fuego con la que la habrían amenazado diciéndole “tú dices, te meto un plomazo o nos sueltas el varo, tú sabes cómo parar esto”. Con el fin de que no le hicieran daño, la víctima les entregó dinero en efectivo para que lo liberaran.

Por estos hechos, el pasado cuatro de mayo, fue cumplimentada orden de aprehensión en contra de Alexis Ricardo “N” alias “Lobito” y Valentín “N”, identificado como escolta del primero y de otro objetivo prioritario del mismo grupo criminal.

Los sujetos fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla.

La Autoridad Judicial otorgó además la prisión preventiva justificada y fijó un plazo de tres meses para el cierre de las investigaciones complementarias.

Asesinato de la familia Cejudo

El pasado 28 de abril, en la esquina de las calles Begonias y Guanábanas, en la colonia Nueva Santa María, las personas fallecidas fueron encontradas con heridas de arma punzocortante.

Alexis Ricardo “N” habría auxiliado a Luis Enrique “N” a planear que, este último junto con los hermanos José María “N” y Emiliano “N”, acudieran al domicilio de las víctimas para robarles pertenencias, vehículos y documentación de una propiedad que le entregarían a “Lobito” para que “Los Julios se apoderaran de ella”.

Una vez realizado el robo y homicidio en el domicilio en Azcapotzalco, Luis Enrique “N” habría clavado en el cuerpo de una de las víctimas, un arma punzocortante con un mensaje intimidatorio supuestamente firmado por “La Unión” con lo que pretendían desviar las investigaciones.

El pasado 1 de mayo, elementos de la Fiscalía del Estado de México llevaron a cabo un de cateo en un hotel ubicado en Atizapán de Zaragoza, que habrían utilizado José María “N” y Emiliano “N” para refugiarse. Durante la diligencia fueron aseguradas diversas pertenencias de la familia Cejudo.

Una vez que avanzaron las investigaciones, se identificó que Luis Enrique “N” es señalado como integrante del grupo delictivo autodenominado “Los Julios”, así mismo identificaron que este sujeto tenía como zona de movilidad y refugio, la colonia Romana en el municipio de Tlalnepantla.

En esa zona, una persona refirió que fue robada en una tienda de abarrotes, por lo que se trasladaron a ese lugar donde, derivado de los señalamientos, detuvieron a Luis Enrique “N” y su padre, Enrique “N”.

En esa tienda de abarrotes, le habrían exigido a una mujer el pago de mercancía que le entregaron con la obligación de venderla, pero al no concretar la operación, la amenazaron con arma de fuego señalándole que “la matarían sino les pagaba”, por lo que la víctima les entregó dinero.

Por lo tanto, se ejecutó una orden de aprehensión por el delito de extorsión en contra de Luis Enrique “N” y Enrique “N”, mandamiento judicial que les fue cumplimentado, el pasado cuatro de mayo. Por estas detenciones, en días pasados se registraron protestas en el Periférico Norte con las cuales los manifestantes pretendían la liberación de los investigados.

En tanto que, elementos de esta Fiscalía aseguraron y colocaron sellos en la tienda de abarrotes ubicada en la colonia Romana, municipio de Tlalnepantla, misma que en su fachada cuenta con una lona que la identifica con el grupo social con fachada de sindicato autodenominado “ACME”.

Adicionalmente, el pasado cuatro de mayo, fue cumplimentada orden de aprehensión por el delito de secuestro en contra de Alexis Ricardo “N” alias “Lobito” y Valentín “N”, escolta del primero y de otro objetivo prioritario del mismo grupo criminal.

Presuntamente, en el mes de marzo, los ahora detenidos y un tercer sujeto acudieron a un comercio informal de alimentos ubicado en la colonia Satélite en el municipio de Naucalpan, donde le refirieron a la víctima “al rato te vemos, ching… a vender”, posteriormente regresaron a bordo de un vehículo y le señalaron “ahora sí a platicar. Tienes que pagarnos cuota semanal todos los viernes y empiezas ahorita”, exigencia que la víctima se negó a cumplir por lo que le dijeron “con los Julios no se juega”.

En ese momento, los agresores obligaron a la víctima a abordar el vehículo y comenzaron la marcha, al mismo tiempo que, con arma de fuego, la amenazaron con dispararle si se seguía negando a sus exigencias refiriéndole “tú dices, te meto un plomazo o nos sueltas el varo, tú sabes cómo parar esto”, por lo que habría accedido a entregarles dinero para que la liberaran.

Además, la Fiscalía del Estado de México cuenta con diversas investigaciones en las que Alexis Ricardo “N” alias “Lobito”, es señalado por extorsiones, homicidios, secuestros y robos con violencia en contra de comerciantes ambulantes y formales; transportistas y constructores, así como por el acaparamiento de mercancías, principalmente de bebidas alcohólicas.

Alexis Ricardo “N” alias “Lobito”, Valentín “N”, Luis Enrique “N” y Enrique “N” fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla.

Con respecto a José María “N”, María de Jesús “N” y Francisco Javier “N”, se encuentran vinculados a proceso por delitos cometidos en el Estado de México, en tanto que Emiliano “N” fue puesto a disposición de autoridades de la Ciudad de México.