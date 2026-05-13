Metrópoli

La temporada de lluvias llegó con todo al Valle de México y este miércoles 13 de mayo podría convertirse en una tarde de tráfico, inundaciones y caos en el transporte público de la CDMX y el Edomex

¿A qué hora va a llover hoy 13 de mayo en CDMX y Edomex? Activan alertas por tormentas, granizo e inundaciones

Por Areli Méndez C.
¿A qué hora va a llover hoy 13 de mayo en CDMX y Edomex? Activan alertas por tormentas, granizo e inundaciones
¿A qué hora va a llover hoy 13 de mayo en CDMX y Edomex? Activan alertas por tormentas, granizo e inundaciones

Después de una noche caótica marcada por inundaciones, encharcamientos y tráfico intenso en distintas zonas del Valle de México, las autoridades meteorológicas advirtieron que este miércoles 13 de mayo las lluvias volverán a golpear con fuerza a la capital y municipios mexiquenses.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la combinación de humedad proveniente del Pacífico, un canal de baja presión e inestabilidad atmosférica provocará lluvias fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo en la CDMX y el Estado de México.

¿A qué hora lloverá hoy miércoles 13 de mayo en CDMX?

Las previsiones apuntan a que las lluvias más intensas comenzarán entre las 3:00 y 5:00 de la tarde, aunque desde el mediodía podrían registrarse chubascos aislados y aumento de nubosidad.

Las autoridades capitalinas señalaron que las precipitaciones podrían extenderse hasta la noche, especialmente en zonas del norte, oriente y poniente de la ciudad.

Entre las alcaldías con mayor riesgo de afectaciones destacan:

  • Gustavo A. Madero
  • Iztapalapa
  • Álvaro Obregón
  • Cuajimalpa
  • Tlalpan
  • Coyoacán

Durante las lluvias también existe probabilidad de:

  • Encharcamientos severos
  • Caída de árboles
  • Retrasos en transporte público
  • Tráfico intenso
  • Cortes momentáneos de energía

Edomex también espera lluvias fuertes y caída de granizo

En el caso del Estado de México, el pronóstico no pinta precisamente soleado. Se esperan lluvias fuertes acompañadas de actividad eléctrica y granizo en municipios del valle de Toluca y la zona conurbada con la CDMX.

Las precipitaciones podrían sentirse con mayor intensidad en municipios como:

Municipios con mayor riesgo de lluvia

  • Naucalpan
  • Tlalnepantla
  • Ecatepec
  • Nezahualcóyotl
  • Chalco
  • Toluca

Autoridades mexiquenses pidieron extremar precauciones, sobre todo en zonas susceptibles a inundaciones o deslaves.

Las lluvias ya dejaron inundaciones y caos vial

La tormenta del martes por la noche dejó escenas fuertes en varias avenidas del Valle de México. Pasos a desnivel inundados, autos atrapados y vialidades cerradas complicaron la movilidad desde las primeras horas del miércoles.

Además, el Metro y Metrobús registraron retrasos debido a la saturación y condiciones climatológicas.

Por si fuera poco, también se esperan marchas y movilizaciones en diferentes alcaldías de la capital, lo que podría convertir algunos trayectos en caos.

Recomendaciones para sobrevivir al diluvio

  • Paraguas resistente al viento
  • Impermeable
  • Zapatos antiderrapantes
  • Celular con batería suficiente
  • Mucha paciencia para el tráfico

También se recomienda evitar tirar basura en las calles para prevenir tapar las coladeras y mantenerse atento a las alertas de Protección Civil.

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