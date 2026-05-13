¿A qué hora va a llover hoy 13 de mayo en CDMX y Edomex? Activan alertas por tormentas, granizo e inundaciones

Después de una noche caótica marcada por inundaciones, encharcamientos y tráfico intenso en distintas zonas del Valle de México, las autoridades meteorológicas advirtieron que este miércoles 13 de mayo las lluvias volverán a golpear con fuerza a la capital y municipios mexiquenses.
De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la combinación de humedad proveniente del Pacífico, un canal de baja presión e inestabilidad atmosférica provocará lluvias fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo en la CDMX y el Estado de México.
¿A qué hora lloverá hoy miércoles 13 de mayo en CDMX?
Las previsiones apuntan a que las lluvias más intensas comenzarán entre las 3:00 y 5:00 de la tarde, aunque desde el mediodía podrían registrarse chubascos aislados y aumento de nubosidad.
Las autoridades capitalinas señalaron que las precipitaciones podrían extenderse hasta la noche, especialmente en zonas del norte, oriente y poniente de la ciudad.
Entre las alcaldías con mayor riesgo de afectaciones destacan:
- Gustavo A. Madero
- Iztapalapa
- Álvaro Obregón
- Cuajimalpa
- Tlalpan
- Coyoacán
Durante las lluvias también existe probabilidad de:
- Encharcamientos severos
- Caída de árboles
- Retrasos en transporte público
- Tráfico intenso
- Cortes momentáneos de energía
Edomex también espera lluvias fuertes y caída de granizo
En el caso del Estado de México, el pronóstico no pinta precisamente soleado. Se esperan lluvias fuertes acompañadas de actividad eléctrica y granizo en municipios del valle de Toluca y la zona conurbada con la CDMX.
Las precipitaciones podrían sentirse con mayor intensidad en municipios como:
Municipios con mayor riesgo de lluvia
- Naucalpan
- Tlalnepantla
- Ecatepec
- Nezahualcóyotl
- Chalco
- Toluca
Autoridades mexiquenses pidieron extremar precauciones, sobre todo en zonas susceptibles a inundaciones o deslaves.
Las lluvias ya dejaron inundaciones y caos vial
La tormenta del martes por la noche dejó escenas fuertes en varias avenidas del Valle de México. Pasos a desnivel inundados, autos atrapados y vialidades cerradas complicaron la movilidad desde las primeras horas del miércoles.
Además, el Metro y Metrobús registraron retrasos debido a la saturación y condiciones climatológicas.
Por si fuera poco, también se esperan marchas y movilizaciones en diferentes alcaldías de la capital, lo que podría convertir algunos trayectos en caos.
Recomendaciones para sobrevivir al diluvio
- Paraguas resistente al viento
- Impermeable
- Zapatos antiderrapantes
- Celular con batería suficiente
- Mucha paciencia para el tráfico
También se recomienda evitar tirar basura en las calles para prevenir tapar las coladeras y mantenerse atento a las alertas de Protección Civil.