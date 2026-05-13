¿A qué hora va a llover hoy 13 de mayo en CDMX y Edomex? Activan alertas por tormentas, granizo e inundaciones

Después de una noche caótica marcada por inundaciones, encharcamientos y tráfico intenso en distintas zonas del Valle de México, las autoridades meteorológicas advirtieron que este miércoles 13 de mayo las lluvias volverán a golpear con fuerza a la capital y municipios mexiquenses.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la combinación de humedad proveniente del Pacífico, un canal de baja presión e inestabilidad atmosférica provocará lluvias fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo en la CDMX y el Estado de México.

¿A qué hora lloverá hoy miércoles 13 de mayo en CDMX?

Las previsiones apuntan a que las lluvias más intensas comenzarán entre las 3:00 y 5:00 de la tarde, aunque desde el mediodía podrían registrarse chubascos aislados y aumento de nubosidad.

Las autoridades capitalinas señalaron que las precipitaciones podrían extenderse hasta la noche, especialmente en zonas del norte, oriente y poniente de la ciudad.

Entre las alcaldías con mayor riesgo de afectaciones destacan:

Gustavo A. Madero

Iztapalapa

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Tlalpan

Coyoacán

Durante las lluvias también existe probabilidad de:

Encharcamientos severos

Caída de árboles

Retrasos en transporte público

Tráfico intenso

Cortes momentáneos de energía

Edomex también espera lluvias fuertes y caída de granizo

En el caso del Estado de México, el pronóstico no pinta precisamente soleado. Se esperan lluvias fuertes acompañadas de actividad eléctrica y granizo en municipios del valle de Toluca y la zona conurbada con la CDMX.

Las precipitaciones podrían sentirse con mayor intensidad en municipios como:

Municipios con mayor riesgo de lluvia

Naucalpan

Tlalnepantla

Ecatepec

Nezahualcóyotl

Chalco

Toluca

Autoridades mexiquenses pidieron extremar precauciones, sobre todo en zonas susceptibles a inundaciones o deslaves.

Las lluvias ya dejaron inundaciones y caos vial

La tormenta del martes por la noche dejó escenas fuertes en varias avenidas del Valle de México. Pasos a desnivel inundados, autos atrapados y vialidades cerradas complicaron la movilidad desde las primeras horas del miércoles.

Además, el Metro y Metrobús registraron retrasos debido a la saturación y condiciones climatológicas.

Por si fuera poco, también se esperan marchas y movilizaciones en diferentes alcaldías de la capital, lo que podría convertir algunos trayectos en caos.

Recomendaciones para sobrevivir al diluvio

Paraguas resistente al viento

Impermeable

Zapatos antiderrapantes

Celular con batería suficiente

Mucha paciencia para el tráfico

También se recomienda evitar tirar basura en las calles para prevenir tapar las coladeras y mantenerse atento a las alertas de Protección Civil.