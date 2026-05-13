Alcalde de Álvaro Obregón presume eficiencia policial; oposición señala contradicciones

Alcalde de ÁO, el primero en comparecer ante el Congreso CDMX

El alcalde de Álvaro Obregón, Javier López Casarín, compareció ante las Comisiones Unidas del Congreso de la Ciudad de México para presentar los principales resultados de su administración.

Durante su intervención el alcalde aseguró que ha consolidado un modelo de gobierno basado en resultados, atención territorial y con acciones medibles que hoy sitúan a Álvaro Obregón como una de las alcaldías con mayores avances en distintos rubros.

“Hoy somos un gobierno que escucha, que recorre las calles y un gobierno que se debe al pueblo. Llegamos a demostrar que todo es posible. Somos un gobierno que llegó a Álvaro Obregón para quedarse”, afirmó.

Al rendir cuentas, destacó los resultados en materia de seguridad y señaló que Álvaro Obregón es la alcaldía número uno en eficiencia policial y la segunda con mayor reducción de delitos de alto impacto en la Ciudad de México, con una disminución de 29.7%.

Afirmó que dichos resultados son debido a la estrategia integral basada en inteligencia, coordinación institucional y fortalecimiento operativo.

Casarín también presentó avances en programas de rehabilitación de banquetas, guarniciones y repavimentación, así como la intervención de mercados públicos, parques, oficinas y accesos a la demarcación. Así como obras en zonas altas de la demarcación, incluyendo rehabilitación de escalinatas, barandales y atención a taludes de riesgo.

La comparecencia también incluyó resultados en materia de protección civil, ordenamiento urbano, cumplimiento normativo; así como de atención ciudadana y transparencia.

Se presume eficiencia policial pero la gente se siente insegura

Durante la comparecencia, legisladoras del PAN reconocieron la reducción de delitos de alto impacto y los esfuerzos para la innovación tecnológica, pero señalaron que en el informe presentado por el alcalde se evidencian contradicciones y deficiencias operativas.

Además, reprocharon que se califique a la alcaldía como en “primer lugar de eficiencia policial”, pese a señalamientos vecinales relacionados con abusos policiales, extorsiones y casos graves de violencia contra las mujeres.

“Se presume la disminución en delitos de alto impacto y el primer lugar en eficiencia policial pero persiste una percepción creciente de inseguridad entre los habitantes”, comentó Claudia Montes de Oca.

Además señaló que de acuerdo con el Inegi, la percepción de inseguridad aumentó casi cinco puntos porcentuales al pasar de 56.8% al 62.1%.

“Es decir que en Álvaro Obregón seis de cada 10 habitantes nos sentimos inseguros en las calles y casas... La seguridad también debe evaluarse desde la tranquilidad cotidiana de las familias y la confianza en las instituciones”, afirmó.

La diputada Liz Salgado cuestionó rezagos en atención ciudadana, inconsistencias en proyectos de obra y señalamientos relacionados con seguridad pública, ello, al entregar una carpeta con más de 400 peticiones y denuncias ciudadanas recibidas directamente ante la falta de respuesta de la demarcación.

Y evidenció que el informe del alcalde reconoce bajos niveles de atención en servicios como fugas de agua, alumbrado público y retiro de vehículos abandonados, ubicando a Álvaro Obregón (7 puntos) por debajo del promedio general de atención de la Ciudad de México.

La panista también advirtió que la Cuenta Pública reporta un subejercicio superior a 73 millones de pesos, aunque datos del Cuarto Informe Trimestral 2025 permitirían estimar que el monto real podría superar los 100 millones de pesos.

También cuestionó inconsistencias en proyectos de presupuesto participativo reportados como concluidos o pagados al 100%, pero que vecinos señalan como inconclusos o inexistentes en distintas colonias.

“Aquí queremos saber ¿cuántos proyectos fueron cancelados realmente o por qué aparecen como pagados si no existen?... Nada de esto viene en el informe que mandó“, reprochó.

Ante los cuestionamientos, el alcalde aseguró que su administración se sustenta en “datos” y en la “realidad” oficial. Reconoció que existe un desorden en la alcaldía que dejó la administración anterior y todavía falta mucho por ordenar.

Para finalizar, aseguró que su administración continuará impulsando un gobierno cercano, eficiente y orientado a resultados, priorizando la seguridad, la recuperación de espacios públicos, la innovación y la mejora continua de los servicios para las y los habitantes de Álvaro Obregón.