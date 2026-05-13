Anuncian segunda edición de “EcoCambalache en Huixquilucan

Anuncian segunda edición "EcoCambalache 2026"

Con el objetivo de fomentar la cultura del reciclaje y contribuir al cuidado del medio ambiente, la alcaldesa de Huixquilucan, Romina Contreras, invitó a la ciudadanía a participar en la segunda edición de “EcoCambalache 2026”, programa de educación ambiental que busca disminuir la generación de residuos y promover prácticas sostenibles entre la población.

A través de sus redes sociales, la edil destacó que esta iniciativa pretende mejorar la calidad de vida de la población por medio de acciones enfocadas en el reciclaje la reutilización de materiales, además de impulsar un entorno más limpio para las nuevas generaciones.

Romina Contreras aseguró que durante el evento, los asistentes podrán intercambiar materiales como PET, cartón, papel, aluminio y vidrio por productos útiles para el hogar o de la canasta básica, además de que se ofrecerán plantas y árboles para fomentar la reforestación.

La segunda edición de “EcoCambalache 2026” se llevará a cabo los días jueves 14 y viernes 15 de mayo, en la Explanada Municipal de Huixquilucan, en un horario de 11:00 a 15:00 horas.

La Crónica de Hoy 2026