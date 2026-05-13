Autoridades detienen a supuestos generadores de violencia en la autopista Toluca-Zitácuaro

Detención en autopista Toluca-Zitácuaro

Personal de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), en coordinación con elementos de la Guardia Nacional (GN), detuvieron a tres hombres presuntamente relacionados con el robo a casetas de peaje en la autopista Toluca-Zitácuaro.

Después de realizar un análisis videográfico y trabajos de gabinete y campo relacionado con hurtos a casetas de peaje en la autopista Toluca-Zitácuaro, en puntos estratégicos como la Hortaliza, Laguna Seca y San Felipe-Santiago, se encontró que un vehículo compacto de color azul, podría ser el responsable de los hechos delictivos, por lo que se puso en marcha un operativo para su localización.

Cámaras de seguridad observaron el paso del vehículo en la localidad Los Berros, en Villa de Allende, se avisó a elementos en campo para su detención y aseguramiento. Los sospechoso intentaron darse a la fuga sin embargo metros adelante fueron detenidos. Se aseguro el vehículo en el que se transportaban y posibles narcóticos.

Se comprobó que el auto era el mismo relacionado con los delitos por lo cual, Brian “N”, Samuel “N” y Yordi “N”, de 23, 21 y 18 años de edad fueron puestos a disposición de las autoridades.

Fueron trasladados ante la autoridad correspondiente donde se determinará su situación jurídica, además se dará continuidad a las indagatorias para establecer su responsabilidad en los hechos delictivos en las casetas de cobro.