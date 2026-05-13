Cierran los Viveros Coyoacan de manera indefinida: esto se sabe hasta el momento

Cierran indefinidamente Viveros de Coyoacán en CDMX Foto: Redes sociales

Los históricos Viveros de Coyoacán, uno de los pulmones verdes más emblemáticos de la capital mexicana, atraviesan nuevamente un momento delicado tras reportes relacionados con desbordamientos de aguas y afectaciones ambientales por las intensas lluvias, han generado preocupación entre vecinos, corredores, visitantes y ambientalistas.

A través de redes sociales se difundió un video en el que se aprecia una hoja en una de las entradas principales con un mensaje impreso firmado por ‘La nueva administración’ en la que se afirma que el espacio está cerrado hasta nuevo aviso. En la parte superior se ve el logotipo de SEMARNAT, aunque no se ha confirmado que dicha institución haya emitido este mensaje.

La situación ocurre en medio de una temporada donde las lluvias, los problemas de drenaje y el deterioro de infraestructura hidráulica en varias zonas de la Ciudad de México han puesto bajo presión distintos espacios públicos y áreas naturales urbanas. Fue el caso de los Viveros.

Las afectaciones por las lluvias de estos días provocaron el cierre indefinido por acumulación de agua contaminada y riesgos para quienes diariamente utilizan el espacio para realizar actividades recreativas y deportivas.

En este sentido, las lluvias de las últimas 48 horas volvieron a encender las alarmas sobre el estado de la infraestructura hidráulica en la alcaldía Coyoacán, específicamente la de este espacio recreativo.

Por lo que este cierre indefinido de los Viveros tiene como finalidad iniciar con las actividades de saneamiento y recuperación del espacio. Sin embargo, esto no podrá llevarse a cabo con las puertas abiertas al público, principalmente por los riesgos sanitarios que estos implica.

Hasta el momento, la SEMARNAT no ha emitido más información sobre la situación de los Viveros, sin embargo, se espera que en las próximas horas se tenga una evaluación completa de la situación.