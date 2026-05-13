Desmantelan banda qe robó reloj de alta gama y dinero a automovilista en ÁO

Detenidos Cesar "N", Uriel "N", Isaac "N", Brayan "N" y Fernando "N". (SSC)

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a detuvieron a cinco sujetos que asaltaron a un automovilista, a quien le robaron un reloj de alta gama y dinero en efectivo, en la alcaldía Álvaro Obregón.

Se trata de Cesar “N”, Uriel “N”, Isaac “N”, Brayan “N” y Fernando “N”, se les aseguró un arma de fuego de fabricación artesanal, una réplica de arma de fuego, un automóvil color rojo y una motocicleta en los que trataron de escapar tras el robo.

Los detenidos podrían estar relacionados con otro asalto ocurrido en días previos. En ambos casos se detectó que el vehículo asegurado era usado por los responsables para escapar de las zonas donde perpetuaban los robos.

En el cruce la calle Minas de Arena y el Andador 1, en la colonia Acueducto, un ciudadano de 38 años de edad le señaló a los policías que mientras circulaba a bordo de su camioneta, fue interceptado por un vehículo color vino y una motoneta, cuyos tripulantes lo amagaron con pistolas, lo desapoderaron de un reloj de alta gama y de dinero en efectivo para después huir.

De inmediato, ubicaron a los criminales en el Andador 2 y, tras una persecución, interceptaron el automóvil y la motocicleta, y solicitaron a sus ocupantes que descendieran.

A estos sujetos les aseguraron un arma de fuego corta de elaboración artesanal, una réplica de arma de fuego de plástico, cuatro teléfonos celulares y, en la cajuela, hallaron varias prendas de vestir. Además, recuperaron un reloj color negro con dorado y dinero en efectivo, objetos que fueron reconocidos por el denunciante como su propiedad.

Se supo que el detenido de 42 años cuenta con un ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por el delito de abuso sexual agravado en el año 2003.

Asimismo, el detenido de 31 años cuenta con ocho ingresos al reclusorio capitalino por delitos contra la salud, robo en distintas modalidades y resistencia de particulares, además de contar con una presentación al Ministerio Público por el delito de robo a transeúnte.

Además, los dos sujetos de 18 años de edad están relacionados con un evento de robo a conductor ocurrido el pasado 11 de mayo en calles de la colonia Real del Monte, en la alcaldía Álvaro Obregón.