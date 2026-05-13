Detienen a sujeto que ayudó a su hermano a matar a su cuñada en 2029 en BJ

Detenido José "N". (FGJCDMX)

Fue detenido y vinculado a proceso José “N”, segundo implicado en el feminicidio de la esposa de su hermano, ocurrido el 15 de septiembre de 2019, en la alcaldía Benito Juárez.

De acuerdo con la investigación, la víctima fue agredida con un arma blanca en un inmueble de la colonia Álamos. Tras la agresión, fue trasladada a un hospital para recibir atención médica; sin embargo, perdió la vida a consecuencia de las lesiones.

De inmediato, se identificó al esposo de la víctima, Ángel “N”, como el autor material, y a José “N”, cuñado de la víctima, como probable coautor, por lo que solicitó y obtuvo las órdenes de aprehensión en su contra.

En septiembre de 2022, fue detenido y vinculado a proceso Ángel “N” por el delito de feminicidio en contra de su esposa, mientras que José “N” permanecía prófugo. Por ello, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) estableció una recompensa de 500 mil pesos para quien proporcionara información útil, veraz y oportuna que permitiera localizarlo y aprehenderlo.

Mediante labores de inteligencia, agentes de la Policía de Investigación (PDI) localizaron a José “N” en Tijuana, Baja California, donde fue detenido el pasado seis de mayo, en coordinación con personal de la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE). Posteriormente, fue trasladado a la Ciudad de México e ingresado al Reclusorio Preventivo Varonil Sur, donde quedó a disposición de la autoridad judicial.

En audiencia, el Ministerio Público presentó dictámenes periciales y testimonios que el juez validó para continuar con las investigaciones contra José “N”. La autoridad judicial le impuso la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.