Diálogo entre poderes consolida leyes y resultados en favor de las familias mexiquenses: Delfina Gómez

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez sostuvo una reunión de trabajo con integrantes de la LXII Legislatura local con motivo de la clausura del Segundo Año Legislativo, donde destacó la coordinación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo para impulsar reformas y nuevas leyes en la entidad.

El encuentro realizado en Toluca, la mandataria señaló que el trabajo conjunto entre autoridades estatales y el Congreso local ha permitido avanzar en distintas iniciativas relacionadas con bienestar social, salud, justicia y protección de derechos.

El Gobierno estatal reportó que entre enero y mayo de 2026 la Legislatura aprobó 30 iniciativas de ley o decreto presentadas por el Ejecutivo mexiquense. De ellas, 25 fueron enviadas durante este año y cinco correspondían a propuestas pendientes del periodo legislativo anterior.

Las normas y reformas aprobadas fueron disposiciones relacionadas con el Paquete Fiscal 2026, la Ley de Protección, Cuidado y Bienestar Animal, la Ley de Salud, la Ley de Amnistía y la Ley para la Protección Integral de Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos del Estado de México. También se mencionaron modificaciones a la Constitución estatal, al Código Civil y al Código para la Biodiversidad.

La gobernadora reiteró su disposición para mantener el trabajo coordinado con el Congreso local y continuar impulsando acciones en materia de salud, vivienda y educación en coordinación con el Gobierno federal encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo.

Por su parte, José Francisco Vázquez Rodríguez afirmó que la LXII Legislatura ha aprobado cerca de 900 propuestas durante su periodo de actividades y señaló que las distintas fuerzas políticas continuarán trabajando en acuerdos legislativos.