Edomex reporta inversiones por más de 6 mil mdp en primer cuatrimestre de 2026

El Gobierno del Estado de México informó que, durante el primer cuatrimestre de 2026, se emitieron 34 Evaluaciones de Impacto Estatal (EVIE) para proyectos de inversión considerados de alto impacto, con un monto estimado superior a 6 mil 145 millones de pesos.

La Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura (Sedui), los proyectos evaluados prevén la generación de más de 11 mil empleos una vez que inicien sus etapas de construcción y operación.

La dependencia señaló que los principales sectores involucrados en las solicitudes fueron los centros de distribución logística, la minería y la vivienda.

Las evaluaciones fueron coordinadas por la Comisión de Impacto Estatal (Coime), con la participación de cinco dependencias estatales encargadas de revisar aspectos relacionados con desarrollo urbano, movilidad, protección civil, medio ambiente e infraestructura hidráulica.

Según el gobierno estatal, cada proyecto debe cumplir con los requisitos técnicos y normativos correspondientes antes de obtener viabilidad. En caso de inconsistencias, los expedientes son revisados y ajustados conforme a la regulación aplicable.

Las autoridades destacaron el uso del sistema digital EVIE 2.0, mediante el cual los inversionistas pueden consultar el avance de sus trámites en tiempo real.