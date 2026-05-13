El IECM reporta avances en la definición de proyectos de Presupuesto Participativo 2026 y 2027

El Instituto Electoral de la Ciudad de México informó avances en el proceso de definición de proyectos del Presupuesto Participativo 2026 y 2027 en pueblos y barrios originarios de la capital.

Datos presentados por la Comisión Permanente de Participación Ciudadana y Capacitación indican que hasta el momento se han realizado actos de determinación y decisión en 81 comunidades, de las cuales 64 corresponden a pueblos originarios y 17 a barrios originarios.

El organismo señaló que, de los 69 pueblos y 18 barrios contemplados en la convocatoria, se han definido 172 proyectos: 85 para el ejercicio 2026 y 87 para 2027. Indicó además que el proceso continúa, por lo que la cifra podría modificarse conforme se integren nuevos resultados y concluyan las etapas pendientes.

Según la información proporcionada por alcaldías y áreas operativas, 38 proyectos han sido dictaminados como viables. De ellos, 28 pertenecen a 14 pueblos originarios y 10 a cinco barrios originarios. Asimismo, 36 proyectos fueron evaluados por los órganos dictaminadores auxiliares y dos directamente por alcaldías.

El IECM explicó que en algunos casos la selección de proyectos se realizó mediante los sistemas normativos internos de las comunidades, mientras que en otros aún se encuentran programadas las asambleas o procesos de definición.

El seguimiento institucional también contempla resoluciones emitidas por el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, que dejaron sin efectos algunos actos de determinación en comunidades específicas, lo que derivó en la realización de nuevos procesos para definir proyectos.

El organismo electoral recordó que el proceso de Presupuesto Participativo en pueblos y barrios originarios incluye etapas de información, diagnóstico y deliberación comunitaria para identificar necesidades y prioridades locales antes de seleccionar los proyectos correspondientes.

Finalmente, el IECM indicó que, tras una ampliación de plazos aprobada por su Consejo General, los actos de determinación y decisión podrán realizarse hasta el 17 de mayo. La presentación de proyectos quedó programada para el 18 de mayo y su publicación se realizará posteriormente.