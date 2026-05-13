Estado de México reporta reducción de 55 % en homicidios dolosos





De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el Estado de México registró una disminución de 55 por ciento en el promedio diario de homicidios dolosos entre septiembre de 2024 y abril de 2026, informó el Gobierno estatal durante la sesión de la Mesa de Paz realizada este miércoles en Toluca.

La administración estatal, encabezada por Delfina Gómez, señaló que los resultados fueron revisados en el marco de la conferencia matutina del Gobierno federal y atribuyó la reducción a las estrategias de seguridad implementadas mediante la coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales.

Según el informe presentado, entre enero y abril de 2026 el promedio diario de homicidios dolosos también mostró una reducción de 39 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2025.

Las autoridades indicaron que entre las acciones aplicadas se encuentran operativos conjuntos en municipios considerados prioritarios, como el Mando Unificado Oriente, además de labores de inteligencia, capacitación y equipamiento de corporaciones de seguridad.

En la sesión número 89 de la Mesa de Paz participaron funcionarios del Gobierno del Estado de México, representantes de la Fiscalía estatal, así como integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional y Centro Nacional de Inteligencia.