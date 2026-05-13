Hoy No Circula miércoles 13 de mayo 2026: qué autos descansan en CDMX y Edomex y cómo evitar multas

Hoy No Circula Estos engomados no circularán este miércoles 12 de mayo de 2026 en la CDMX (Cuartoscuro)

Continúa la semana que trajo intensas lluvias en la Ciudad de Méxicom mismas que continuarán las siguientesw horas, por lo que se recomienda tomar precauciones ante posibles afectaciones viales.

Mientras tanto, aquí te decimos qué autos no circularán el día de hoy 13 de mayo de 2026. No olvides tomar tus precauciones y evitar multas o retrasos.

¿Qué autos no circulan este miércoles 13 de mayo de 2026?

Automóviles con engomado rojo

Terminación de placas 3 y 4

Hologramas de verificación 1 y 2

Así aplica el programa Hoy No Circula para este miércoles 13 de mayo 2026 Foto: SSC/CAMe

Vehículos Exentos del Hoy no circula, miércoles 13 de mayo:

Hologramas 00 y 0 : Vehículos con estos hologramas pueden circular sin restricciones.

: Vehículos con estos hologramas pueden circular sin restricciones. Vehículos eléctricos e híbridos : Están exentos del programa.

: Están exentos del programa. Motocicletas, taxis, transporte público y de carga: No están sujetos a las limitaciones del Hoy No Circula.

No están sujetos a las limitaciones del Hoy No Circula. Vehículos de personas trabajadoras de la salud: Siempre que cuenten con el tarjetón autorizado.

Al no haber contingencia ambiental, estas son las medidas regulares y habituales para los día viernes en la Ciudad de México y Estado de México.

Municipios del Estado de México donde aplica el Hoy No Circula:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco Solidaridad

Toluca

¿En qué horarios aplica el Hoy no circula?

Recuerda que estas restricciones vehiculares aplican en el horario de 5:00 y hasta las 22:00 horas, por lo que únicamente podrás circular fuera de este lapso si tienes un vehículo al que le toque descansar el día de hoy.

Multas y sanciones por no respetar el Hoy No Circula

Las patrullas con oficiales de tránsito en la Ciudad de México podrían detenerte, llevar tu auto a un deposito vehicular e imponerte una multa que va desde los 2 mil 346 y hasta 3 mil 519 pesos, de acuerdo con el Reglamento de Tránsito